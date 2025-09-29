Smūgis „Nevėžiui“: N.Bukauskas šį sezoną gali nebežaisti

Oficialiai pranešta, kad gynėjas patyrė dešiniojo kelio raiščio trauma, o reabilitacija truks apie 8 mėnesius. Tai reiškia, kad 20-metis šį sezoną gali į aikštę ir nebegrįžti.
184 cm ūgio krepšininkas traumą patyrė sekmadienio Lietuvos krepšinio lygos (LKL) rungtynėse su Panevėžio „Lietkabeliu“.
Šį sezoną N.Bukauskas LKL spėjo sužaisti trejas rungtynes ir per 15 minučių turėjo 4,3 taško, 2,7 rezultatyvaus perdavimo, 1 perimto kamuolio ir 5,3 naudingumo balo statistiką.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!