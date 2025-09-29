Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Smūgis „Nevėžiui“: N.Bukauskas šį sezoną gali nebežaisti

2025-09-29 20:24 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-29 20:24

Kėdainių „Nevėžis“ sulaukė blogų žinių iš gydytojų – sunkią traumą patyrė Nojus Bukauskas.

N.Bukauskas patyrė sunkią traumą (Foto: Paulius Grigutis)

Kėdainių „Nevėžis“ sulaukė blogų žinių iš gydytojų – sunkią traumą patyrė Nojus Bukauskas.

REKLAMA
0

Oficialiai pranešta, kad gynėjas patyrė dešiniojo kelio raiščio trauma, o reabilitacija truks apie 8 mėnesius. Tai reiškia, kad 20-metis šį sezoną gali į aikštę ir nebegrįžti.

184 cm ūgio krepšininkas traumą patyrė sekmadienio Lietuvos krepšinio lygos (LKL) rungtynėse su Panevėžio „Lietkabeliu“.

Šį sezoną N.Bukauskas LKL spėjo sužaisti trejas rungtynes ir per 15 minučių turėjo 4,3 taško, 2,7 rezultatyvaus perdavimo, 1 perimto kamuolio ir 5,3 naudingumo balo statistiką.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų