Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Andrius Tapinas ir Tadas Burgaila kartu su „Pietų IV“

2025-09-29 20:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-29 20:36

Vilniaus „Žalgirio“ aistruolių grupių „Pietų IV“ ir „Žaliai baltas Vilnius“ akcija prieš vyriausiąjį trenerį Vladimirą Čeburiną ir vadovę Vilmą Venslovaitienę, akivaizdu, davė vaisių.

Andrius Tapinas ir Tadas Burgaila Padkasto nuotrauka

Vilniaus „Žalgirio“ aistruolių grupių „Pietų IV“ ir „Žaliai baltas Vilnius“ akcija prieš vyriausiąjį trenerį Vladimirą Čeburiną ir vadovę Vilmą Venslovaitienę, akivaizdu, davė vaisių.

REKLAMA
0

Nei trenerio, nei vadovės neliko prieš kelias savaites, o pirmadienio vakarą Marijampolėje akistatoje tarp „Sūduvos“ ir „Žalgirio“ su sirgaliais sostinės ekipą palaiko visuomenininkas Andrius Tapinas ir verslininkas Tadas Burgaila.

Ką jie veikia tribūnoje? Kaip savo socialinėje erdvėje yra minėjęs vis dar laikinasis klubo vadovas Mindaugas Kasperūnas, „sekite spaudą“.

Priminsime, kad jau rytoj M. Kasperūnas gali būti paskirtas naujuoju klubo vadovu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų