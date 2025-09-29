Andrius Tapinas ir Tadas Burgaila kartu su „Pietų IV“

Nei trenerio, nei vadovės neliko prieš kelias savaites, o pirmadienio vakarą Marijampolėje akistatoje tarp „Sūduvos“ ir „Žalgirio“ su sirgaliais sostinės ekipą palaiko visuomenininkas Andrius Tapinas ir verslininkas Tadas Burgaila.
Ką jie veikia tribūnoje? Kaip savo socialinėje erdvėje yra minėjęs vis dar laikinasis klubo vadovas Mindaugas Kasperūnas, „sekite spaudą“.
Priminsime, kad jau rytoj M. Kasperūnas gali būti paskirtas naujuoju klubo vadovu.
