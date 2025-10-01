Lietuvos U-17 futbolo rinktinė kartvelams neprilygo ir antrame mače

Nerijaus Mačiulio treniruojama rinktinė antrosiose rungtynėse patyrė nesėkmę rezultatu 0:3 (0:1).
Pirmąsias tarpusavio rungtynes sekmadienį lietuvaičiai oponentams taip pat pralaimėjo 0:3.
Primename, jog šios kontrolinės rungtynės yra skirtos rengtis UEFA Europos čempionato atrankos turnyrui, kuris vėliau šį rudenį bus žaidžiamas Škotijoje. Ten lietuvių varžovais bus šeimininkai škotai, taip pat Anglijos ir Švedijos bendraamžių rinktinės.
Antradienio susitikime lietuviai pirmą įvartį praleido jau devintą rungtynių minutę, o antrasis krito iškart po pertraukos.
Likus žaisti trylika minučių šeimininkai trečiu smūgiu įtvirtino savo persvarą bei iškovojo antrą pergalę tarpusavio rungtynėse per dvejas rungtynes.
Vaikinų U17 rinktinių kontrolinių rungtynių statistika
Sakartvelas – Lietuva 3:0 (1:0)
Tbilisis, Micheilo Meschio antrasis stadionas.
Teisėjas – Davidas Butiašvilis (Sakartvelas).
Įvarčiai: 9 min. ir 48 min. Andria Bartiašvilis, 77 min. Giorgis Gorgadzė (Sakartvelas).
Įspėti: 65 min. Mantas Česnokovas, 67 min. Adomas Toleikis (Lietuva).
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Mark Žukovskij, Gleb Brotzmann (68 min. Deividas Aukštuolis), Tomas Jonyla, Augustas Valuckas, Lukas Carmine Mennea, Vėjas Pocius (68 min. Mangirdas Venckus), Mantas Česnokovas (68 min. Ignas Pukinskas), Dominykas Zubavičius (54 min. Kajus Čepas), Adomas Užkurnys, Kristupas Liutvinas, Algirdas Karlonas (54 min. Adomas Toleikis).
Atsargoje: Henrikas Adomavičius, Arijus Ahmadian, Ailandas Alonderis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!