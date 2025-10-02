„Žalgirio“ pažymiai: M.Wrighto prisistatymas ir išlikusi S.Francisco lyderystė

Žalgiriečiai kontroliavo susitikimą nuo pat jo pradžios ir tik rungtynių pabaigoje šeimininkai, pasinaudoję Kauno klubo klaidomis, pabandė grąžinti intrigą.
Portalas Krepsinis.net apžvelgė individualų žalgiriečių pasirodymą šiame mače ir įvertino jį pažymiais.
#1 Nigelas Williamsas-Gossas (24 min., 14 tšk., 1 atk. kam., 2 kld., 5 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Kauno ekipos naujokas šiame mače parodė, kad gali kelti pavojų varžovų krepšiui. Monako komanda atidavė nemažą dalį vidutinių bei tolimų metimų gynėjui, kad šis pats atakuotų, bet nekurtų situacijų komandos draugams. Nors iš dalies suveikė, kadangi N.Williamsas-Gossas neatliko nei vieno rezultatyvaus perdavimo, tačiau amerikietis pats rinko svarbius taškus. Rungtynių pabaigoje galbūt norėjosi šiek tiek daugiau ramybės iš tokio patyrusio žaidėjo, tačiau svarbiausia, kad pergalė buvo išlaikyta.
#3 Sylvainas Francisco (28 min., 9 tšk., 4 atk. kam., 9 rez. per., 2 kld., 2 blk., 14 naud. bal.). Įvertinimas – 9.
Kauniečiai turėjo aiškų planą atakuoti M.Jamesą ir N.Mirotičių susikeitimuose ir tai veikė. Bene sėkmingiausia tai darė S.Francisco, kuris įėjęs į baudos aikštelę arba pats rinko taškus, arba skirstė perdavimus. Mačo pabaigoje vėl išvydome šiek tiek ISO žaidimo, tačiau jo buvo gerokai mažiau nei pernai. Išskirti galima ir prancūzo pastangas gynyboje. Jis puikiai spaudė kamuolį, o rungtynes galiausiai papuošė ir dviem įspūdingais blokais.
#7 Mosesas Wrightas (23 min., 21 tšk., 6 atk. kam., 1 per. kam., 1 kld., 28 naud. bal.). Įvertinimas – 10.
Aukštaūgis su „Žalgirio“ marškinėliais Eurolygoje prisistatė išties įspūdingai. Labiausiai džiugino jo universalumas puolime. M.Wrightas rinko taškus žaisdamas veidu į krepšį, „2 prieš 2“ situacijose, kartodamas netaiklius metimus, o galiausiai pataikė net ir tritaškį. Visa tai jis darė nepramesdamas nei vieno metimo „iš žaidimo“. Į akis krito ir aukštaūgio kovingumas. Amerikietis kamuolio siekė net ir beviltiškose situacijose. Nors gynyboje buvo ir vėlavimų, ir prasčiau užsiimtų padėčiau, tačiau centro pasirodymą vis tiek norisi vertinti maksimaliu balu.
#8 Ignas Brazdeikis (12 min., 4 tšk., 3 atk. kam., 1 rez. per., 5 naud. bal.). Įvertinimas – 5.
Daug progų šiame mače I.Brazdeikis žaisti su kamuoliu neturėjo, tačiau kartą sėkmingai atakavo jau minėta M.Jamesą, taip pat sykį sėkmingai atakavo iš toli. Būtent geras pataikymas iš trijų taškų zonos leido žalgiriečiams pabėgti ir svarbu, kad tritaškius metimus susimetė tie, kurie sezono starte to tikslumo stokojo.
#10 Ąžuolas Tubelis (15 min., 9 tšk., 2 atk. kam., 1 per. kam., 1 kld., 8 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Tai, kad Ą.Tubelis vidurio puolėjo pozicijoje žaidė rungtynių pabaigą daug pasako apie pasitikėjimą šiuo aukštaūgiu. Eurolygos debiutantas uždarinėjo rungtynes ir netgi pelnė vienus iš svarbiausių taškų. Psichologiškai svarbu buvo į rungtynes įeiti tritaškiu ir nors vėliau aukštaūgį varžovai poroje situacijų įsidėjo į plakatus, tačiau tai jo debiuto neaptemdė.
#12 Maodo Lo (21 min., 11 tšk., 2 atk. kam., 2 rez. per., 1 kld., 8 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Gera žiūrėti į „Žalgirį“, kuris turi prabangą kelti M.Lo nuo atsarginių žaidėjų suolo. Būtent tai, kad Kauno ekipai pavyko išvengti didesnio bangavimo ir buvo viena iš svaresnių pergalės priežasčių. Kauno ekipa pagaliau turi talento perimetre ir net kelis žaidėjus, kurie gali žaisti su kamuoliu. M.Lo poroje situacijų atakas pasiėmė pats ant savęs ir tokia lyderystė leido žalgiriečiams atsilaikyti tikrai nelengvose situacijose.
#14 Dustinas Sleva (20 min., 6 tšk., 2 atk. kam., 2 rez. per., 1 per. kam., 8 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Viena iš pagrindinių komandos naujoko užduočių bus plėsti puolimą ir du pataikyti tritaškiai jau yra geras rezultatas. Nors sužaisti arčiau krepšio taip tiksliai nepavyko, tačiau norisi pabrėžti, kad D.Sleva vis tik yra gana universalus žaidėjas ir jo nereikia tiek slėpti gynyboje. Pats amerikietis yra kupinas energijos ir gerai lipa ant lentos ir užsiima padėtis baudos aikštelėje.
#15 Laurynas Birutis (10 min., 10 tšk., 3 atk. kam., 1 per. kam., 1 kld., 11 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Kuomet L.Birutis yra aikštėje, jis privalo būti išnaudojamas. Būtent tai ir pamatėme šiame mače Monake. Nuo pat susitikimo pradžios komandos draugai ieškojo L.Biručio baudos aikštelėje ir šis rinko taškus. Tokios trumpos ir produktyvios centro atkarpos yra idealus variantas Kauno klubui.
#51 Arnas Butkevičius (8 min., 3 tšk., 1 rez. per., 1 per. kam., 3 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Nuo suolo gan vėlai kilęs A.Butkevičius įnešė energijos gynyboje. Puolėjas buvo prisiklijavęs prie M.Jameso ir įstrigo tai, kad jam puikiai pavyko eit per užtvaras. Nors didelio vaidmens A.Butkevičius tarsi ir nesuvaidino, bet puolime dar pridėjo ir tritaškį, tad jo pasirodymą taip pat galima vertinti tik teigiamai.
#91 Deividas Sirvydis (7 min., 0 tšk., 1 atk. kam., 1 rez. per., 0 naud. bal.). Įvertinimas – 3.
Kol kas apie D.Sirvydį galima kalbėti kaip apie rezervą. Tokius jis iš dalies buvo ir Lietuvos rinktinė, o dabar ir Kauno klube sėkmingai pradėti sezono nepavyko. Pora pramestų metimų ir neužtikrintas žaidimas su kamuoliu bei pora klaidelių gynyboje apribojo šio žaidėjo minutes aikštėje.
#92 Edgaras Ulanovas (32 min., 2 tšk., 3 atk. kam., 5 rez. per., 8 naud. bal.). Įvertinimas – 8.
Kapitonas parodė, koks gali būti naudingas net ir praktiškai nemesdamas į krepšį. Puolėjo kūryba „trečioje pozicijoje“ buvo vienas iš maloniausių šio mačo aspektų. E.Ulanovas sėkmingai veržėsi į kairę, gerai užsiimdavo padėtis žaisti nugara, o gavęs kamuolį puikiai rasdavo komandos draugus. Daug darbo kapitonas padarė ir gynyboje, kur bent jau du kėlinius N.Mirotičius buvo stipriai pažabotas.
