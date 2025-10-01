Išmaudytas T.Masiulis: pats nustebau, kad ramiai jaučiausi

„Gera, komandinė pergalė. Smagu už vaikinus, susirinkusius sirgalius, kuriuos girdėjome, džiaugiamės, bet po 2 dienų kitos rungtynės. Eurolygoje negali per daug džiaugtis laimėjus ir pernelyg liūdėti pralošus.
Visi žinojo savo vaidmenis, žinojome, ką norime atakuoti, gynyboje pavyko padaryti nemažai planuotų dalykų. Gal norisi nuimti taškus atkovotus kamuolius ar greitame puolime, bet solidžios rungtynės iš mūsų pusės“, – sakė T.Masiulis po pergalės prieš „AS Monaco“.
– Kiek pačiam buvo nežinomybės prieš mačą ir kas uždavė gerą toną?
– Labai daug nežinomybės, nes neturėjome visos komandos, LKL žaidėme, bet sunku pasakyti, koks mūsų pajėgumas. Neaišku ir dabar. Kiekvienos rungtynės – nauja istorija. Žaidžiame komandiškai, bandome dalintis kamuoliu, vaikinai jaučia malonumą ir tai man svarbiausia kaip treneriui. O gynyboje svarbu, kad jie suprastų, ką norime duoti varžovams, ko – ne.
– Ar įgijus dviženklę persvarą neužsigalvojote apie pranašumą?
– Būtent, iš patirties žinau, kad kelios minutės ir 15 taškų šiuolaikiniame krepšinyje nieko nereiškia. Reikia nepamesti galvų, nes dažnai būna, reikia padaryti darbą iki galo.
– Mosesas Wrightas atrodė, kad daro viską. Tikitės to kaskart?
– Visi jį liaupsino, bet noriu, kad būtų dar geriau. Bando būti ramesnis puolime, tada ir tuos metimus sumeta. Pradžioje iškart mėtė tritaškius. Didžiausi pagyrimai įžaidėjams, kurie rado jį, pats kaip buvęs žaidėjas suprantu, kaip dideliam sunku be įžaidėjo.
– Kaip vertinate Ąžuolo Tubelio ir Dustino Slevos debiutą Eurolygoje?
– Puikiai. Dustinas pataikė kelis metimus, padarė, ko tikimės. Ąžuolas žaidžia per dvi pozicijas. Pirmos rungtynės po visų negandų, tikrai palaikome jį ir tikiu, kad jis duos naudos.
– Rūbinėje jums maudynės po maudynių.
– Turėjau tik vieną kostiumą, bet kad tik tokios problemos būtų. Tikrai jas išspręsime.
– Nukrito kažkiek naštos pačiam?
– Nebuvo jos. Net pats nustebau, kad ramiai jaučiausi. Eini, darai darbą, kaip supranti, rezultatas bus ar nebus, bet svarbu padaryti, ką gali. Tokia mano filosofija, taip noriu žiūrėti į krepšinį ir kad vaikinai džiaugtųsi, žaisdami kaip komanda.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!