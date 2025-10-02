A.Avramovičius sugrįžimo į Eurolygą turės palaukti bent kelis mėnesius

Serbijos žiniasklaida skelbia, kad bent du mėnesius ant parketo išbėgti negalės pirmąjį turą praleidęs Aleksa Avramovičius.
Gynėjas Europos čempionate buvo patyręs kulnies traumą, o šįkart susižeidė treniruotėje atlikdamas tempimo pratimus – sportuodamas su kineziterapeutu jis patempė kelio raiščius, numatyta reabilitacijos trukmė siekia 8–12 savaičių.
30 metų 193 cm ūgio serbas Eurolygoje yra sužaidęs du sezonus, 2022–2024 metais gynęs Belgrado „Partizan“ garbę. Praėjusį sezoną jis persikėlė į krepšinio pasaulio paraštes, papildydamas Maskvos CSKA, bet po sezono okupantų šalyje ryžosi grįžti į Eurolygą.
Pastarąjį kartą varžantis stipriausioje Europos lygoje jo vidurkiai siekė 19 minučių, 10,2 taško (30 procentų tritaškių), 1,8 atkovoto kamuolio, 1,8 rezultatyvaus perdavimo ir 8,8 naudingumo balo.
„Dubai“ ir be A.Avramovičiaus Eurolygoje prisistatė pergalingai, 89:76 įveikdami buvusį jo klubą „Partizan“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!