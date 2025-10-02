A.Obsto tritaškiai paliko „Crvena Zvezda“ be pergalių

Prieš pat susitikimą buvo paskelbta, kad prie serbų ekipos jungiasi lietuvis Donatas Motiejūnas.
Pirmajame kėlinyje abiems komandoms pulti sekėsi geriau negu gintis. Po Ebuka Izundu baudų Belgrado ekipa pirmavo 15:7, o po pirmojo kėlinio jų pranašumas siekė 4 taškus – 28:24.
Skirtumas iki 8 taškų buvo šoktelėjęs net kelis kartus ir antrojo kėlinio metu. Vis tik dviženklės persvaros svečiai taip ir nepasiekė, o į pertrauką išsinešė 5 taškų pranašumą – 55:50.
Jordanas Nwora trečiojo ketvirčio pradžioje didino skirtumą (59:50), bet tada iniciatyvos ėmėsi Andreasas Obstas. Galiausiai Vladimiras Lučičius išvedė Miuncheno komandą į priekį (67:66), o iki kėlinio pabaigos „Bayern“ sutvirtino pranašumą – 77:71.
Iki dviženklio skirtumą Justinianas Jessupas (81:71), o netrukus skirtumas dar labiau augo – 86:72. Svečiams lemiamo spurto surengti taip ir nepavyko, o „Bayern“ įsirašė pirmąją pergalę – 97:88.
Nugalėtojų gretose spindėjo Andreasas Obstas, kuris pataikė 9 tritaškius iš 17, pelnė 31 tašką ir surinko 30 naudingumo balų.
„Crvena Zvezda“: Jordanas Nwora 27 (2/6 trit.), Codi Milleris-McIntire’as 18 (4/8 trit.), Chima Moneke 15 (6 atk. kam.), Tysonas Carteris 13 (5 kld.).
„Bayern“: Andreasas Obstas 31 (9/16 trit.), Oscaras Da Silvi 12 (6/6 dvit.), Isaha Mike’as 11, Vladimiras Lučičius 10, Kamaras Baldwinas 9.
