  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

A.Obsto tritaškiai paliko „Crvena Zvezda“ be pergalių

2025-10-02 23:37 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-02 23:37

Pralaimėjimą Eurolygoje patyrė Belgrado „Crvena Zvezda“ (0/2) ekipa, kuri išvykoje 88:97 (28:24, 27:26, 16:27, 17:20) nusileido Miuncheno „Bayern“ (1/1) komandai, kuriai dėl traumos dar ilgai negalės padėti Rokas Jokubaitis.

A.Obstas pataikė 9 tritaškius (Scanpix nuotr.)

Prieš pat susitikimą buvo paskelbta, kad prie serbų ekipos jungiasi lietuvis Donatas Motiejūnas.

0

Prieš pat susitikimą buvo paskelbta, kad prie serbų ekipos jungiasi lietuvis Donatas Motiejūnas.

Pirmajame kėlinyje abiems komandoms pulti sekėsi geriau negu gintis. Po Ebuka Izundu baudų Belgrado ekipa pirmavo 15:7, o po pirmojo kėlinio jų pranašumas siekė 4 taškus – 28:24.

Skirtumas iki 8 taškų buvo šoktelėjęs net kelis kartus ir antrojo kėlinio metu. Vis tik dviženklės persvaros svečiai taip ir nepasiekė, o į pertrauką išsinešė 5 taškų pranašumą – 55:50.

Jordanas Nwora trečiojo ketvirčio pradžioje didino skirtumą (59:50), bet tada iniciatyvos ėmėsi Andreasas Obstas. Galiausiai Vladimiras Lučičius išvedė Miuncheno komandą į priekį (67:66), o iki kėlinio pabaigos „Bayern“ sutvirtino pranašumą – 77:71.

Iki dviženklio skirtumą Justinianas Jessupas (81:71), o netrukus skirtumas dar labiau augo – 86:72. Svečiams lemiamo spurto surengti taip ir nepavyko, o „Bayern“ įsirašė pirmąją pergalę – 97:88.

Nugalėtojų gretose spindėjo Andreasas Obstas, kuris pataikė 9 tritaškius iš 17, pelnė 31 tašką ir surinko 30 naudingumo balų.

„Crvena Zvezda“: Jordanas Nwora 27 (2/6 trit.), Codi Milleris-McIntire’as 18 (4/8 trit.), Chima Moneke 15 (6 atk. kam.), Tysonas Carteris 13 (5 kld.).

Bayern“: Andreasas Obstas 31 (9/16 trit.), Oscaras Da Silvi 12 (6/6 dvit.), Isaha Mike’as 11, Vladimiras Lučičius 10, Kamaras Baldwinas 9.

