Inna Alimova pasaulio U23 imtynių čempionate pralaimėjo rezultatyvią kovą

Talentinga Inna Alimova (57 kg) pasaulio jaunimo (iki 23 metų) imtynių čempionate Novi Sade (Serbija) galynėjosi su tikru moterų imtynių agregatu. Kitokį epitetą Šri Lankos Demokratinėje Socialistinėje Respublikoje gimusiai Nethmi Poruthotage sunku pritaikyti. Išvaizda – grėsmingo žemaūgio žemaituko. Techninis arsenalas nėra prabangus, bet suktuką susuka visoms bent po kartą.
Inna pirmame kėlinuke judėjo pirmu numeriu, iškovojo tašką ir, nemalonu, bet buvo tikėtina, užsirovė ant pasaulio U20 čempionato prizininkės suktuko (1:4).
Antras kėlinukas prasidėjo Innos ataka, po kurios varžovė atsidūrė pavojingoje padėtyje, tačiau sugebėjo išsikrapštyti į paviršių ir atstatė turėtą persvarą (3:6).
Naują I. Alimovos poveržį lydėjo klaida, po kurios Nethmi Poruthotage prigriebė koją (3:7).
Galiausiai šiaulietei iš trečio karto pavyko nuversti azijietę su kojos pakišimu (7:8).
Per paskutinę minutę su trupučiu abi atletės prigamino dešimt taškų. Blogą gynybos pavyzdį parodė Inna, kuomet jai varžovė gan lengvai numušė ranką ir užėjo už nugaros (7:10). Po akimirkos žemame parteryje vėl kiek apsukresnė buvo šrilankiškė, tačiau Inna sugebėjo prigriebti koją ir užlaikė varžovę pavojingoje padėtyje (9:12).
Lemiamose 30 sek. – skubotas mėginimas gelbėtis. Po pirmo atakos šuoro varžovė stepautina už kilimo (10:12).
Paskutinėse 9 sek. – Inna prašauna atakoje prie kilimo krašto, atiduoda du taškus, o dar vieną tašką varžovė įsirašo į savo sąskaitą už mūsų trenerio A. Kaselio paprašytos vaizdo peržiūros.
Simpatiška kova, daug taškų, bet statistika ne mūsų naudai (10:15).
Inna viena jaunesnių čempionato dalyvių, jai tik 20.
Tuo tarpu kitame etape jos metais vyresnė skriaudikė 2:6 pralaimėjo vengrei Rozai Szentttamasi ir palaidojo Innos viltis kovoti bronziniame turnyre.
