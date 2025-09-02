Žemaitaitis: Vaičiūno kandidatūra bus svarstoma tik su viena sąlyga

„Mes matome, kad yra aiškus konglomeratas užvaldyti Lietuvos energetinį sektorių. Jeigu Vaičiūnas viešai išeis ir prisipažins, ir pasakys: taip, aš esu už tai, kad „Ignitis“ būtų delistinguotas kaip Estijoje (...). Jeigu Vaičiūnas norės tą dalyką daryti ir į kameras viešai jums pasakys – tada bus svarstoma apie galimybę teikti jį į ministrus“, – antradienį žurnalistams komentavo R. Žemaitaitis.
„Jeigu ne, matyt, šansai labai maži“, – pabrėžė „aušrietis“.
Kaip skelbta anksčiau, savaitės pradžioje pasirašytoje koalicinėje sutartyje numatyta, jog Energetikos ministerija atitenka R. Žemaitaičio vedamai „Nemuno aušrai“. Tiesa, ši politinė jėga vis dar nėra apsisprendusi, ar į šios ministerijos vadovo postą teikti naują kandidatą, ar ministro pareigose palikti demokratų į praėjusią Vyriausybę deleguotą Ž. Vaičiūną.
Kiek anksčiau prezidentas yra užsiminęs, jog Ž. Vaičiūnas galėtų likti ministro poste net ir tuo atveju, jei jį į praėjusią Vyriausybę delegavusių demokratų neliktų tarp valdančiųjų.
Siūlymus delistinguoti „Ignitis grupės“ akcijas į savo rinkiminę programą buvo įtraukusi į naująją valdančiąją koaliciją pakviesta „Nemuno aušra“.
Apie koalicijoje vykstančius pokalbius dėl galimybių delistinguoti grupės akcijas šią savaitę kalbėjo ir paskirtoji premjerė Inga Ruginienė.
„Ignitis grupės“ akcijų viešas siūlymas Baltijos šalių akcijų biržoje „Nasdaq“ pradėtas 2020-ųjų spalį. Įmonę ir toliau valdo valstybė – 74,99 proc. akcijų priklauso Finansų ministerijai.
Tuo metu likusius daugiau nei 25 proc. akcijų valdo instituciniai investuotojai (15,06 proc.), iš kurių daugiausia Baltijos šalyse, ir mažmeniniai investuotojai (9,95 proc.), iš kurių didžioji dalis – Lietuvoje.
ELTA primena, kad antradienį Seimas pritarė I. Ruginienės kandidatūrai į premjeres. Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!