TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Etikos komisija spręs, ar „skystalu“ Ąžuolą pavadinęs Kasčiūnas pažeidė elgesio normas

2025-09-09 06:13 / šaltinis: ELTA
2025-09-09 06:13

Antradienį posėdžiausianti Seimo Etikos ir procedūrų komisija spręs, ar konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, „valstietį“ Valių Ąžuolą pavadinęs „skystalu“ bei pagrasinęs „ateiti pas jį su vyrais“, nepažeidė politikų elgesio kodekso normų.

Laurynas Kasčiūnas (nuotr. ELTA)

Antradienį posėdžiausianti Seimo Etikos ir procedūrų komisija spręs, ar konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, „valstietį“ Valių Ąžuolą pavadinęs „skystalu“ bei pagrasinęs „ateiti pas jį su vyrais“, nepažeidė politikų elgesio kodekso normų.

1

„Tas atvejis su V. Ąžuolu, kai (L. Kasčiūnas – ELTA) pagrasino, o V. Ąžuolas tą pasakė viešai“, – Eltai sakė komisijos pirmininkė Aušrinė Norkienė. 

Kaip skelbta anksčiau, birželio pradžioje, parlamente vykstant balsavimui dėl konservatorių siūlymo suteikti Laisvės gynėjo statusą karo Ukrainoje dalyviams, plenarinių posėdžių salėje kilo ginčas tarp Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininko L. Kasčiūno ir „valstiečio“ V. Ąžuolo.

„Ką tik Laurynas Kasčiūnas man pagrasino tiesiogiai, šaukdamas: tu prisišnekėsi, mes, Valiau, su vyrais pas tave ateisime. Ar jis nori išpildyti savo žodžius? Kreipsiuosi į Etikos ir procedūrų komisiją, kad išsiaiškintų“, – plenarinių posėdžių salėje tuomet kalbėjo V. Ąžuolas. 

Savo ruožtu L. Kasčiūnas už tokį pareiškimą „valstietį“ išvadino „skystalu“.

„Atsimenu, gyvenau Lazdynuose ir kai kažkas neduodavo kažkam kamuolio, atbėgdavo vaikas ir šaukdavo: mama, mama, man košės neduoda. Tai, Valiau, tu būk rimtas žmogus, kaip vaikas atrodai. Skystalas“, – savo ruožtu atkirto TS-LKD lyderis.

Netrukus po to V. Ąžuolas kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją. Pastaroji dėl šio atvejo pradėjo tyrimą.

