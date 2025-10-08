Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė sako, kad rimtų diskusijų apie koalicijos peržiūrą nevyksta: „Tokia galimybė visada gali būti“

2025-10-08 09:48 / šaltinis: BNS
2025-10-08 09:48

Premjerė Inga Ruginienė sako, kad rimtų diskusijų socialdemokratų partijoje dėl koalicijos sudėties peržiūros nevyksta, bet „tokia galimybė visada gali būti".

Inga Ruginienė (nuotr. Dainiaus Labučio)

Premjerė Inga Ruginienė sako, kad rimtų diskusijų socialdemokratų partijoje dėl koalicijos sudėties peržiūros nevyksta, bet „tokia galimybė visada gali būti“.

1

„Kol kas tokių rimtų diskusijų apie tai nėra, bet tokia galimybė visada gali būti, nes tai priklauso ir nuo aplinkybių, ir pačių partnerių tarpusavio sąveikos ir noro“, – žurnalistams Kaune trečiadienį sakė I. Ruginienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Premjerė teigė norinti, kad valdantieji būtų susitelkę į darbus, o jeigu bent vienas iš partnerių mano kitaip ar turi kitus prioritetus, tada „neatmetame galimybės svarstyti (pokyčius – BNS).

BNS rašė, kad valdančiųjų socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius antradienį pareiškė neatmetantis, jog partijai savaitgalį susirinkus į tarybą, joje bendruomenė gali kelti klausimus dėl tolimesnės koalicijos sudėties.

Tokius svarstymus paskatino kultūrininkų protestai prieš kultūros ministro portfelio atidavimą „Nemuno aušrai“.

Valdantieji iki šiol tvirtina, kad nepaisant protestų, ministerijų mainai tarp partijų nėra svarstomi, o I. Ruginienė trečiadienį teikė dar nesulaukusi iš „Nemuno aušros“ kandidato į ministrus vietoje praėjusią savaitę atsistatydinusio Ignoto Adomavičiaus.

Ji pabrėžė, kad nesant nuolatinio ministro, „šiandien Kultūros ministeriją kontroliuoja socialdemokratai“.

„Turime puikią ministrę Ramintą Popovienę. Ji save užsirekomendavo kaip švietimo ministrė, tai tikrai turi kompetencijų šiuo sunkiu laiku dirbti ir kultūros srityje“, – sakė premjerė.

R. Popovienė kultūros ministrės pareigas eina laikinai, iki bus paskirtas nuolatinis ministras.

Kaip skelbė BNS, „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pirmadienį teigė, kad į kultūros ministrus bus siūlomas viceministro pareigas turėjęs eiti su partija nesusijęs žmogus, kuris yra žinomas kultūros bendruomenei.

Taip pat skelbta, kad Generalinė prokuratūra antradienį policijai pavedė atlikti aplinkybių patikslinimą dėl buvusio kultūros ministro I. Adomavičiaus su neįvardytais asmenimis iš įstaigos darbuotojų kompiuterių galimai surinktų duomenų.

I. Ruginienė teigė, kad jeigu tai tiesa, tai būtų „visiškai nepriimtina“.

„Niekada tokio stiliaus mes, socialdemokratai, netaikėme. Kiekvienoje darbovietėje pati asmeniškai visada reikalavau pagarbos darbuotojui“, – sakė ministrė pirmininkė.

Valdančiąją koaliciją šiuo metu sudaro socialdemokratai, „aušriečiai“ ir „valstiečiai“, jos sudėtis buvo pakeista vasarą formuojant naują Vyriausybę po Gintauto Palucko atsistatydinimo.

