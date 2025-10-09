Opozicija sureagavo į Ruginienės kalbą Seimo tribūnoje: „Greičiausiai tekstą rašė Žemaitaitis“

„Greičiausiai tekstą rašė Žemaitaitis, mano toks įtarimas“, – ironizavo A. Širinskienė.
Kultūros bendruomenei toliau protestuojant dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos, premjerė I. Ruginienė ketvirtadienį aiškinosi Seimo plenarinių posėdžių salėje.
Vis dėlto, premjerė savo 13 minučių kalboje kaltino opoziciją šantažu, visuomenės skaldymu ir kad esą yra kvestionuojami demokratiniai procesai.
Savo ruožtu konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas tikino, kad opozicija tik kelia klausimus
„Opozicija dirba savo darbą. Mes keliame klausimus, o ji galvoja, kad mes ją spaudžiame. Toli taip nenuvažiuosime“, – sakė jis.
„Jeigu kažkam tai nepatinka ir kažkas tai vadina susiskaldymu, aš gerbiu tokią nuomonę. Bet aš turiu kitokią nuomonę“, – pridūrė politikas.
Čmilytė-Nielsen: deja vu jausmas
Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnė Viktorija Čmilytė-Nielsen atkreipė dėmesį, kad premjerės Ingos Ruginienės kalba priminė atsistatydinusio ministro pirmininko Gintauto Palucko Seimo tribūnoje anksčiau sakytą kalbą.
„Deja vu jausmas, nes Gintautas Paluckas prieš kelis mėnesius lygiai tuo pačiu tonu, o galbūt, pats rašytojas, autorius kalbos, arogantiškai opozicijai atsakinėjo į klausimus. Į klausimus visiškai konkrečius, legitymius. Deja, premjerė nesupranta, apie ką yra dabartinė situacija“, – teigė liberalų lyderė.
Anot V. Čmilytės-Nielsen, premjerė nuolat pabrėžia dialogo svarbą, tačiau dabartinėje situacijoje ignoruoja kultūros bendruomenės balsą.
„Ji (premjerė – ELTA) negirdi kultūros bendruomenės žmonių, kurie pabrėžia, kad neturi jokio politinio palaikymo, kad tai yra pilietinis veiksmas. Ji (premjerė – ELTA) nurašo tą kultūros žmonių, ir ne tik kultūros žmonių protestą, jų balsą tiktai kažkokiam tai piktybiniam opozicijos veikimui“, – komentavo V. Nielsen.
Klausimus dėl Kultūros ministerijos I. Ruginienei pateikė Seimo opozicinių frakcijų nariai. Anot jų, socialdemokratų sprendimas perleisti Kultūros ministeriją „aušriečiams“ sukėlė pasipiktinimo bangą, o premjerė, užuot sprendusi problemą, ją dar labiau gilina.
Opozicija prašo ministrės pirmininkės Seimo tribūnoje atsakyti į du klausimus: kada nuo ministerijos bus atribota „Nemuno aušra“ ir kaip bus pabaigta valstybės diskreditacija.
Anksčiau šią savaitę, opozicija taip pat kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą – ragino jį pasinaudoti savo galiomis ir paskatinti valdančiąja koaliciją perimti Kultūros ministeriją iš „aušriečių“.
ELTA primena, kad sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyko įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo Remigijaus Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“.
Įspėjamasis streikas vyko nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.
