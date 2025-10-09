Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
19
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Opozicija sureagavo į Ruginienės kalbą Seimo tribūnoje: „Greičiausiai tekstą rašė Žemaitaitis“

2025-10-09 12:40 / šaltinis: ELTA
2025-10-09 12:40

Seimo opozicinių partijų atstovai kritiškai vertina premjerės Ingos Ruginienės kalbą parlamento tribūnoje, šiai aiškinantis dėl „Nemuno aušrai“ atitekusios Kultūros ministerijos. Parlamentarai piktinosi, kad Vyriausybės vadovė buvo arogantiška ir ironizavo, kad ministrės pirmininkės kalbą veikiausiai parašė pats Remigijus Žemaitaitis.

Agnė Širinskienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Seimo opozicinių partijų atstovai kritiškai vertina premjerės Ingos Ruginienės kalbą parlamento tribūnoje, šiai aiškinantis dėl „Nemuno aušrai“ atitekusios Kultūros ministerijos. Parlamentarai piktinosi, kad Vyriausybės vadovė buvo arogantiška ir ironizavo, kad ministrės pirmininkės kalbą veikiausiai parašė pats Remigijus Žemaitaitis.

REKLAMA
19

„Greičiausiai tekstą rašė Žemaitaitis, mano toks įtarimas“, – ironizavo A. Širinskienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kultūros bendruomenei toliau protestuojant dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos, premjerė I. Ruginienė ketvirtadienį aiškinosi Seimo plenarinių posėdžių salėje. 

REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto, premjerė savo 13 minučių kalboje kaltino opoziciją šantažu, visuomenės skaldymu ir kad esą yra kvestionuojami demokratiniai procesai.

REKLAMA

Savo ruožtu konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas tikino, kad opozicija tik kelia klausimus

„Opozicija dirba savo darbą. Mes keliame klausimus, o ji galvoja, kad mes ją spaudžiame. Toli taip nenuvažiuosime“, – sakė jis.

„Jeigu kažkam tai nepatinka ir kažkas tai vadina susiskaldymu, aš gerbiu tokią nuomonę. Bet aš turiu kitokią nuomonę“, – pridūrė politikas.

REKLAMA
REKLAMA

Čmilytė-Nielsen: deja vu jausmas

Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnė Viktorija Čmilytė-Nielsen atkreipė dėmesį, kad premjerės Ingos Ruginienės kalba priminė atsistatydinusio ministro pirmininko Gintauto Palucko Seimo tribūnoje anksčiau sakytą kalbą. 

„Deja vu jausmas, nes Gintautas Paluckas prieš kelis mėnesius lygiai tuo pačiu tonu, o galbūt, pats rašytojas, autorius kalbos, arogantiškai opozicijai atsakinėjo į klausimus. Į klausimus visiškai konkrečius, legitymius. Deja, premjerė nesupranta, apie ką yra dabartinė situacija“, – teigė liberalų lyderė. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Anot V. Čmilytės-Nielsen, premjerė nuolat pabrėžia dialogo svarbą, tačiau dabartinėje situacijoje ignoruoja kultūros bendruomenės balsą.

„Ji (premjerė – ELTA) negirdi kultūros bendruomenės žmonių, kurie pabrėžia, kad neturi jokio politinio palaikymo, kad tai yra pilietinis veiksmas. Ji (premjerė – ELTA) nurašo tą kultūros žmonių, ir ne tik kultūros žmonių protestą, jų balsą tiktai kažkokiam tai piktybiniam opozicijos veikimui“, – komentavo V. Nielsen.

REKLAMA

Klausimus dėl Kultūros ministerijos I. Ruginienei pateikė Seimo opozicinių frakcijų nariai. Anot jų, socialdemokratų sprendimas perleisti Kultūros ministeriją „aušriečiams“ sukėlė pasipiktinimo bangą, o premjerė, užuot sprendusi problemą, ją dar labiau gilina. 

Opozicija prašo ministrės pirmininkės Seimo tribūnoje atsakyti į du klausimus: kada nuo ministerijos bus atribota „Nemuno aušra“ ir kaip bus pabaigta valstybės diskreditacija.

REKLAMA

Anksčiau šią savaitę, opozicija taip pat kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą – ragino jį pasinaudoti savo galiomis ir paskatinti valdančiąja koaliciją perimti Kultūros ministeriją iš „aušriečių“. 

ELTA primena, kad sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyko įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo Remigijaus Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“.

Įspėjamasis streikas vyko nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Inga Ruginienė. ELTA / Dainius Labutis
Dėl Kultūros ministerijos spaudžiama Ruginienė kirto opozicijai atgal: „Matau politinio šantažo atspalvius“ (88)
Inga Ruginienė (nuotr. Dainiaus Labučio)
Ruginienė apkaltino opoziciją šantažu (33)
R. Žemaitaitis ir I. Adomavičius (tv3.lt koliažas)
Skvernelis apie naują kandidatą į kultūros ministrus: „Jeigu kažkas norės susitepti savo biografiją, tai gal ir suras“ (69)
Remigijus Žemaitaitis ir kiti koalicijos nariai susitinka su Gitanu Nausėda (Elta nuotr.)
Naujausi reitingai po Vyriausybės suirutės: „Nemuno aušrai“ pavyko išlošti iš politinio chaoso? (95)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
kvieskite jau medikus
kvieskite jau medikus
2025-10-09 12:45
jau jie ir po lova Žemaitaitį mato. Nebeadekvatu kai taip dažnai ir tokiose neįprastose vietose.
Atsakyti
Pamiršote - nepatinka eikit.....
Pamiršote - nepatinka eikit.....
2025-10-09 12:51
Man labiau panašu kad kalbos autorė šimonytė.
Atsakyti
siūlau,
siūlau,
2025-10-09 12:44
pasivaikčiok, palakstyk, ponia, gal praeis ironijos.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (19)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų