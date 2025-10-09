Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

163 etnokultūros organizacijos valstybės vadovams sako negalinčios dirbti su „aušriečiais“

2025-10-09 10:59 / šaltinis: BNS
2025-10-09 10:59

163 etninės kultūros organizacijos ketvirtadienį išsiuntė laišką prezidentui, premjerei ir Seimo pirmininkui, sako negalinčios dirbti su „Nemuno aušra" ir prašo nepatikėti Kultūros ministerijos šiai partijai.

Kultūros ministerija. ELTA / Dainius Labutis

163 etninės kultūros organizacijos ketvirtadienį išsiuntė laišką prezidentui, premjerei ir Seimo pirmininkui, sako negalinčios dirbti su „Nemuno aušra“ ir prašo nepatikėti Kultūros ministerijos šiai partijai.

10

„Dabartinėje geopolitinėje situacijoje patikėjimas rūpintis tautinės tapatybės pagrindu laikoma etnine kultūra populistinei, antisemitine ir prorusiška retorika pasižymėjusiai partijai „Nemuno aušra“ yra nesuderinamas su deklaruojamu rūpesčiu Lietuvos valstybe“, – rašoma laiške.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes nematome tvaraus bendradarbiavimo su partija „Nemuno aušra“ perspektyvų. Raginame išgirsti Lietuvos kultūros bendruomenės išsakytus reikalavimus ir užtikrinti, kad nebūtų padaryta neatitaisoma žala mūsų valstybei, visam kultūros sektoriui, įskaitant etninės kultūros bei nematerialaus kultūros paveldo sritį“, – teigia organizacijos.

Skelbiama, kad laišką pasirašė daugiau nei 1,8 tūkst. etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo bendruomenės atstovų.

Tarp laišką pasirašiusių organizacijų – Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos etnografijos muziejus, Lietuvos antropologų asociacija, Lietuvos religijotyrininkų draugija, Prigimtinės kultūros institutas, Vilniaus universiteto Kultūros centras ir Vilniaus etninės kultūros centras, „Dainų šventę“ organizuojantis Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga ir kiti.

„Tik sąmoningas tautiškumas subrandina tikrąjį pilietiškumą, kuris stiprina valstybę. Šių vertybių nepripažinimas ar menkinimas yra pražūtingi“, – panešime cituojamas etnologas Libertas Klimka.

Laiško rengėjai teigė, kad jau „ne pirmą kartą istorijoje nedemokratiškai besielgiantys politikai bando selektyviai pasitelkti etninės kultūros elementus savo idėjoms populiarinti ir taip daro žalą kūrybinei, be

Tai ir nedirbkit
Tai ir nedirbkit
2025-10-09 11:25
Niekas jūsų neverčia. Jei atsisakytų dirbti duonos kepėjai, Maximos kasininkai, autobusų ir troleibusų vairuotojai, policininkai, kiemsargiai, tai jau kitą dieną pasijaustų, o šita konservų šušera, net jei visus tris metus nedirbs mažai kas pastebės.
Atsakyti
Bruknė
Bruknė
2025-10-09 11:13
Trys lietuviai, šešios etnokultūros organizacijos. O "dirbti" - tai gauti biudžeto pinigus? Nu, negalit, tai negalit...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
