163 etnokultūros organizacijos valstybės vadovams sako negalinčios dirbti su „aušriečiais“

„Dabartinėje geopolitinėje situacijoje patikėjimas rūpintis tautinės tapatybės pagrindu laikoma etnine kultūra populistinei, antisemitine ir prorusiška retorika pasižymėjusiai partijai „Nemuno aušra“ yra nesuderinamas su deklaruojamu rūpesčiu Lietuvos valstybe“, – rašoma laiške.
„Mes nematome tvaraus bendradarbiavimo su partija „Nemuno aušra“ perspektyvų. Raginame išgirsti Lietuvos kultūros bendruomenės išsakytus reikalavimus ir užtikrinti, kad nebūtų padaryta neatitaisoma žala mūsų valstybei, visam kultūros sektoriui, įskaitant etninės kultūros bei nematerialaus kultūros paveldo sritį“, – teigia organizacijos.
Skelbiama, kad laišką pasirašė daugiau nei 1,8 tūkst. etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo bendruomenės atstovų.
Tarp laišką pasirašiusių organizacijų – Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos etnografijos muziejus, Lietuvos antropologų asociacija, Lietuvos religijotyrininkų draugija, Prigimtinės kultūros institutas, Vilniaus universiteto Kultūros centras ir Vilniaus etninės kultūros centras, „Dainų šventę“ organizuojantis Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga ir kiti.
„Tik sąmoningas tautiškumas subrandina tikrąjį pilietiškumą, kuris stiprina valstybę. Šių vertybių nepripažinimas ar menkinimas yra pražūtingi“, – panešime cituojamas etnologas Libertas Klimka.
Laiško rengėjai teigė, kad jau „ne pirmą kartą istorijoje nedemokratiškai besielgiantys politikai bando selektyviai pasitelkti etninės kultūros elementus savo idėjoms populiarinti ir taip daro žalą kūrybinei, be
