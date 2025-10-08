Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Laikinoji kultūros ministrė: mano tikslas – stabilizuoti situaciją

2025-10-08 13:03 / šaltinis: BNS
2025-10-08 13:03

Laikinoji kultūros ministrė, Švietimo ministerijos vadovė socdemė Raminta Popovienė sako kelianti sau tikslą stabilizuoti situaciją.

Raminta Popovienė (nuotr. Roberto Riabovo)

Laikinoji kultūros ministrė, Švietimo ministerijos vadovė socdemė Raminta Popovienė sako kelianti sau tikslą stabilizuoti situaciją.

REKLAMA
7

„Mūsų pagrindinis tikslas yra tikrai stabilizuoti, subalansuoti tą situaciją, kad ir darbuotojai ministerijoje jaustųsi saugiai, kad darbas vyktų, kad tai, kas svarbiausia, būtų užtikrinta. Tai toks yra pagrindinis mano tikslas“, – žurnalistams Vilniuje trečiadienį sakė R. Popovienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ji teigė kitą savaitę susitiksianti su Kultūros ministerijos darbuotojais ir yra pasirengusi nudirbti kultūros sektoriui reikalingus darbus, pirmiausia – susijusius su kitų metų valstybės biudžetu.

REKLAMA
REKLAMA

„Susitiksiu, aptarsime, kas yra neaišku, kur reikalingi greiti sprendimai. Eskaluoti tam tikras situacijas ar dar kažką kaltinti nėra laiko. Laukia darbai, tai tiesiog dirbsime pagrindinius darbus“, – kalbėjo ministrė.

REKLAMA

Pasak R. Popovienės, kitąmet kultūros darbuotojams atlyginimai augs pagal ankstesnius susitarimus su sektoriumi, tačiau ji neįvardijo, kiek.

Anot jos, kitų metų biudžeto poreikiai kultūros sektoriui jau yra suformuoti ir tam netrukdė pastarojo meto su ministerijos darbu susiję nesklandumai.

Politikės teigimu, biudžeto formavimo procesas vyko nuo pavasario.

„Tai nėra, kad visiškai iš naujo mes čia dabar dirbsime tuos darbus. Tiesiog būsiu tas žmogus, kuris turės kalbėti apie tai, atstovėti tam tikras pozicijas, kurios yra pačios reikalingiausios“, – sakė R. Popovienė.

REKLAMA
REKLAMA

Valdančioji koalicija yra sutarusi dėl kultūros ministro portfelio perdavimo „Nemuno aušrai“, dėl to pastarosiomis savaitėmis protestuoja kultūrininkai.

Praėjusią savaitę iš ministro pareigų atsistatydino „aušrietis“ Ignotas Adomavičius.

Kaip skelbė BNS, „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pirmadienį teigė, kad į kultūros ministrus bus siūlomas viceministro pareigas turėjęs eiti su partija nesusijęs žmogus, kuris yra žinomas kultūros bendruomenei.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Premjerė Inga Ruginienė trečiadienį teigė kandidato pavardės iš „aušriečių“ nesulaukusi.

Taip pat skelbta, kad Generalinė prokuratūra antradienį policijai pavedė atlikti aplinkybių patikslinimą dėl buvusio kultūros ministro I. Adomavičiaus su neįvardytais asmenimis iš įstaigos darbuotojų kompiuterių galimai surinktų duomenų.

REKLAMA

R. Popovienė sakė, kad jai apie šią situaciją žinoma tik tiek, kiek ji buvo nušviesta žiniasklaidoje.

„Vakar buvau susitikus su laikinai einančiu kancleriu pareigas, tai tikrai nieko nebuvo apie tai jokios kalbos“, – teigė ministrė.

Visgi ji teigė, kad susitikimas su laikinuoju Kultūros ministerijos kancleriu vyko iki žiniasklaidoje pasirodant informacijai apie incidentą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Žemaitaitis apie kultūrininkų streiką: baubė nieko bendro su kultūra neturintys rėksniai (556)
Mamontovas kreipėsi į Žemaitaitį: jūs negalite būti elitu, dėl to esate piktas ant tų, kurie yra geresni už jus (nuotr. Teodoro Biliūno/BNS
Mamontovas kreipėsi į Žemaitaitį: „Jūs negalite būti elitu, todėl pykstate ant geresnių už save“ (177)
Įspėjamasis streikas MO muziejuje (nuotr. BNS / Pauliaus Peleckio)
„Tai gali būti paskutinis kartas“: kultūrininkai pradėjo streiką visoje Lietuvoje (147)
Atskleisti politikų reitingai (nuotr. stop kadras)
Žemaitaičio nepopuliarumą aplenkė šis žmogus: „Ji šito nusipelnė“ (81)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų