Vladislavas Kondratovičius Hagoje pasirašys susitarimą su TBT dėl karo Ukrainoje liudytojų apsaugos

Anot Vidaus reikalų ministerijos (VRM), pasirašius susitarimą, apsisprendimo teisė dėl konkrečių TBT liudytojų perkėlimo į Lietuvos teritoriją lieka Vyriausybei.
Lietuvos ir Hagos teismo susitarime nustatomos pagrindinės sąlygos ir išimtys, kada ir kokiomis sąlygomis Vyriausybė įsipareigoja perkelti TBT liudytojus, kada tokį įsipareigojimą gali nutraukti.
Susitarimas taip pat numato, kad visas su liudytojų apsauga ir jų perkėlimu susijusias išlaidas apmoka TBT, išskyrus darbo užmokestį, mokamą apsaugą užtikrinantiems pareigūnams.
Anot VRM, perkeliamiems asmenims yra išduodamas leidimas laikinai gyventi Lietuvoje, taip pat gyvenamosios patalpos, naudos ir paslaugos, kurios leidžia integruotis į Lietuvos visuomenę.
Ministerijos teigimu, tai apima būstą, švietimą, įskaitant įgūdžių ir kalbų mokymą, kai tai būtina siekiant įsidarbinti ir savarankiškai apsirūpinti, sveikatos ir socialines paslaugas, įskaitant specializuotą medicininę priežiūrą, prieinamas galimybes įsidarbinti, tapatybės ir kelionės dokumentus, bet kokias kitas skirtinas gyvenamąsias patalpas ir naudas.
Kaip skelbė BNS, TBT jau išdavė arešto orderius Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui ir kitiems rusų pareigūnams dėl prievartinės ukrainiečių vaikų deportacijos ir smūgių į Ukrainos energetikos infrastruktūrą.
Tačiau TBT neturi jurisdikcijos patraukti Rusiją baudžiamojon atsakomybėn už esminį sprendimą pradėti invaziją.
Birželį Europos Taryba ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė susitarimą dėl specialiojo tribunolo įsteigimo.
Teoriškai specialusis tribunolas galėtų teisti aukšto rango pareigūnus dėl 2022 metų vasarį pradėto Rusijos puolimo.
Europos Taryba tikisi, kad tribunolas galėtų pradėti darbą kitais metais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!