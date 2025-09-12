Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vladislavas Kondratovičius: įvykus provokacijai siena su Baltarusija būtų uždaryta nedelsiant

2025-09-12 10:17 / šaltinis: BNS
2025-09-12 10:17

Paskirtasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad Lietuva likusių atvirų pasienio punktų su Baltarusija neuždaro, nes bijoma pakenkti ten esantiems Europos Sąjungos (ES) piliečiams, tačiau įvykus bet kokiai provokacijai Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas turi leidimą sieną uždaryti.

Pasienis su Baltarusija Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

Paskirtasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad Lietuva likusių atvirų pasienio punktų su Baltarusija neuždaro, nes bijoma pakenkti ten esantiems Europos Sąjungos (ES) piliečiams, tačiau įvykus bet kokiai provokacijai Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas turi leidimą sieną uždaryti.

2

„Bet kada, jeigu būtų kažkokia provokacija, šiandien pasieniečiai turi galimybę uždaryti (sieną – BNS). Po to jau dėl ilgesnio uždarymo termino priimtų Vyriausybė sprendimą, įvertinus visą tą situaciją. Bet jeigu kažkas atsitinka – dronas ar provokacija kažkokia, tarkime, mes pamatysime neaiškių padidintų pajėgų judėjimą šalia mūsų, mes tai (uždaryti sieną – BNS) galime padaryti“, – LRT radijui penktadienį sakė ministras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, Lietuva šiuo metu neplanuoja uždaryti sienos su Baltarusija, nes pastebėta, kad Lenkijoje uždarius sieną sunkumų patyrė Baltarusijoje esantys ES piliečiai.

„Lenkijos pusės sienos uždarymas sukėlė ir iš tikrųjų labai daug nerimo Europos Sąjungos piliečiams, kurie liko Baltarusijoje, (buvo – BNS) išvykę ir nespėjo (grįžti – BNS). Ten irgi yra dramos. Jeigu mes uždarome sieną čia, jie tada yra neviltyje“, – nurodė jis.

Kaip rašė BNS, Lenkija dėl penktadienį prasidėjusių Rusijos ir Baltarusijos pratybų „Zapad 2025“ laikinai uždarė savo sieną su Baltarusija.

Lietuvos kariuomenė yra pranešusi, kad šiuo metu puolimo prieš Lietuvą ir NATO rizika yra maža, tačiau galimos įvairios provokacijos.

2023–2024 metais Lietuvai uždarius Lavoriškių, Raigardo, Šumsko ir Tverečiaus pasienio punktus, pasienyje su Baltarusija veikia tik Medininkų ir Šalčininkų punktai.

