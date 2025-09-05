Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vladislavas Kondratovičius sako regionus stiprinsiantis plėsdamas VRM funkcijas

2025-09-05 13:49 / šaltinis: BNS
2025-09-05 13:49

Kandidatas toliau vadovauti Vidaus reikalų ministerijai (VRM) naujojoje Vyriausybėje Vladislavas Kondratovičius teigia ketinantis regionų politiką stiprinti plėsdamas VRM funkcijas, o tik po to svarstytų apie Regionų ministerijos steigimą. 

Vladislavas Kondratovičius (nuotr. Elta)

Kandidatas toliau vadovauti Vidaus reikalų ministerijai (VRM) naujojoje Vyriausybėje Vladislavas Kondratovičius teigia ketinantis regionų politiką stiprinti plėsdamas VRM funkcijas, o tik po to svarstytų apie Regionų ministerijos steigimą. 

REKLAMA
0

„Regionų ministerija nėra kaip tikslas, tikslas yra stiprūs regionai“, – penktadienį po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda žurnalistams sakė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Buvusi Vyriausybė planavo Regionų ministeriją įsteigti iki 2026 metų vidurio, tačiau paskirtoji premjerė Inga Ruginienė pareiškė, kad nereikėtų skubėti steigti naujos įstaigos, iš pradžių, anot jos, Vyriausybės kanceliarijoje galėtų būti įkurtas už tai atsakingas padalinys.

REKLAMA
REKLAMA

„Reikia suprasti, kad nauja Vyriausybė, nauja komanda reikalauja naujų susitarimų ir naujų procesų aptarti, kaip mes bendrai matome šitos kompleksinės problemos sprendimą“, – apie kintančią poziciją dėl Regionų ministerijos penktadienį kalbėjo V. Kondratovičius.

REKLAMA

Jis tvirtino ketinantis stiprinti VRM regioninę politiką. 

„(...) į ministeriją ateitų papildomos politikos, ne visos, apie kurią kalbėjome kuriant Regionų ministeriją, bet svarbios pamatinės politikos, kuri galėtų padėti stiprinti regioną jau rytoj“, – aiškino ministras.

V. Kondratovičiaus pozicijai pritarė prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis.

„Mes visada pasisakėme už Regionų ministerijos sukūrimą, bet aš sutinku su ministru, kad ministerijos sukūrimas nėra savitikslis. Svarbu, kokią politiką regioninę turėsime ateityje“, – sakė jis. 

REKLAMA
REKLAMA

Anot patarėjo, reikalingi konkretūs sprendimai mažinant atotrūkį tarp didžiųjų Lietuvos miestų ir regionų. 

„(...) siekiant, kad ne tik Vilniuje ekonomika vystytųsi, bet atskiruose regionuose“, – tvirtino jis.

Paklaustas, ar turi lūkestį iki kadencijos pabaigos įkurti Regionų ministeriją, V. Kondratovičius sakė, jog tai priklausys nuo politinio pritarimo. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„(Jei – BNS) matysime, kad ministerija duos kokybinę, o ne kiekybinę naudą, tai tikrai galime teikti tokį siūlymą, bet jeigu matysime, kad tokio poreikio nėra ir tos priemonės, kurias šiandien išvardijau, duoda rezultatą, manyčiau, tai irgi yra atsakymas“, – teigė jis. 

Kaip rašė BNS, Regionų ministerijos steigimo idėją pernai rugsėjo viduryje vykusiame Regionų forume pasiūlė prezidentas Gitanas Nausėda. Dabar jis sako, kad esantis atviras pasiūlymams atidėti Regionų ministerijos steigimą. 

Naujos ministerijos kūrimo idėją palaikė atsistatydinusi Gintauto Palucko Vyriausybė.

Ši institucija turėjo būti atsakinga už regionų plėtros užtikrinimą, gyvenimo kokybės juose gerinimą ir didesnį savivaldos savarankiškumą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų