Prezidentas reiškia pasitikėjimą kandidatu tęsti darbus VRM Vladislavu Kondratovičiumi

„Prezidentas pasitiki vidaus reikalų ministru kaip dalykišku, nedaugžodžiaujančiu. (...) Todėl atsakymas (dėl skyrimo – BNS) yra aiškus“, – žurnalistams po Gitano Nausėdos ir V. Kondratovičiaus susitikimo penktadienį sakė prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis.
Pasak jo, ministrui reikės tęsti darbus regioninės politikos srityje, taip pat toliau rūpintis civiline sauga – priedangų įrengimu, priemonėmis kovoti su į Lietuvą įskrendančiais dronais, visuomenės perspėjimo sistemų tobulinimu, sienų apsauga.
„Yra bendras sutarimas stiprinti institucijas siekiant efektyvios visuotinės gynybos“, – kalbėjo prezidento patarėjas.
Jis taip pat paragino Vidaus reikalų ministeriją sustiprinti kovą su augančiu finansiniu nusikalstamumu elektroninėje erdvėje.
V. Kondratovičius teigė, kad pokalbis su prezidentu buvo dalykiškas ir konstruktyvus.
„Esu pasiruošęs tęsti pradėtus darbus“, – sakė politikas.
„Šiandien mes turime tikrai daug iššūkių visose srityse ir tam turime numatę nemažai priemonių, kurios turi užtikrinti viešąjį saugumą“, – pridūrė jis.
BNS rašė, kad keičiantis Vyriausybei, V. Kondratovičių į pareigas toliau deleguoja valdantieji socialdemokratai.
