Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentas reiškia pasitikėjimą kandidatu tęsti darbus VRM Vladislavu Kondratovičiumi

2025-09-05 12:41 / šaltinis: BNS
2025-09-05 12:41

Kandidatas toliau vadovauti Vidaus reikalų ministerijai naujojoje Vyriausybėje Vladislavas Kondratovičius turi prezidento Gitano Nausėdos pasitikėjimą, penktadienį pranešė šalies vadovo patarėjas.

Vladislavas Kondratovičius (nuotr. Elta)

Kandidatas toliau vadovauti Vidaus reikalų ministerijai naujojoje Vyriausybėje Vladislavas Kondratovičius turi prezidento Gitano Nausėdos pasitikėjimą, penktadienį pranešė šalies vadovo patarėjas.

REKLAMA
0

„Prezidentas pasitiki vidaus reikalų ministru kaip dalykišku, nedaugžodžiaujančiu. (...) Todėl atsakymas (dėl skyrimo – BNS) yra aiškus“, – žurnalistams po Gitano Nausėdos ir V. Kondratovičiaus susitikimo penktadienį sakė prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, ministrui reikės tęsti darbus regioninės politikos srityje, taip pat toliau rūpintis civiline sauga – priedangų įrengimu, priemonėmis kovoti su į Lietuvą įskrendančiais dronais, visuomenės perspėjimo sistemų tobulinimu, sienų apsauga.

REKLAMA
REKLAMA

„Yra bendras sutarimas stiprinti institucijas siekiant efektyvios visuotinės gynybos“, – kalbėjo prezidento patarėjas.

REKLAMA

Jis taip pat paragino Vidaus reikalų ministeriją sustiprinti kovą su augančiu finansiniu nusikalstamumu elektroninėje erdvėje.

V. Kondratovičius teigė, kad pokalbis su prezidentu buvo dalykiškas ir konstruktyvus.

„Esu pasiruošęs tęsti pradėtus darbus“, – sakė politikas.

„Šiandien mes turime tikrai daug iššūkių visose srityse ir tam turime numatę nemažai priemonių, kurios turi užtikrinti viešąjį saugumą“, – pridūrė jis.

BNS rašė, kad keičiantis Vyriausybei, V. Kondratovičių į pareigas toliau deleguoja valdantieji socialdemokratai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų