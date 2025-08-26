Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministras: automatizuota pasienio kontrolės sistema Lietuvoje pilnai veiks nuo pavasario

2025-08-26 11:48 / šaltinis: BNS
2025-08-26 11:48

Nauja Europos Sąjungos automatizuota atvykimo ir išvykimo sistema (AIS) Lietuvoje nuo spalio bus pradėta naudoti Vilniaus oro uoste, o pilnu pajėgumu pasieniečiai ją pradės naudoti nuo kitų metų pavasario, sako vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

Vladislavas Kondratovičius (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Nauja Europos Sąjungos automatizuota atvykimo ir išvykimo sistema (AIS) Lietuvoje nuo spalio bus pradėta naudoti Vilniaus oro uoste, o pilnu pajėgumu pasieniečiai ją pradės naudoti nuo kitų metų pavasario, sako vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

REKLAMA
0

„Sistemos įvedimas yra palaipsniui ir pirmus pusę metų ne visuose (pasienio – BNS) postuose sistema veiks. Mes pradedame nuo oro uosto, jame yra mažiausias galbūt srautas trečiųjų šalių piliečių ir bandysime pažiūrėti, kokių galbūt nesklandumų galėtų atsirasti būtent veikiant šiai sistemai“, – antradienį žurnalistams Vilniaus oro uoste sakė V. Konradotivičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Visa sistema planuojama, kad įsigalios ir veiks pilnu pajėgumu nuo kitų metų pavasario“, – teigė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Rustamas Liubajevas teigia, kad po Vilniaus oro uosto sistema bus diegiama kituose oro uostuose.

REKLAMA

„Kitas etapas bus kiti oro uostai, kur irgi tas veikimas nėra labai sudėtingas ir srautai nėra dideli. Toliau bus pajungti jūrų uostai ir galiausiai sausumos kelių postai. Planuojama, kad per pusmetį visa sistema pradės veikti pilna apimtimi Lietuvoje“, – kalbėjo jis.

Europos Komisija (EK) oficialiai paskelbė, kad nuo spalio 12 dienos visoje Europos Sąjungoje (ES) pradedama taikyti naujoji AIS sistema. Ji automatiškai registruos ir saugos informaciją apie ne ES piliečių atvykimą į 29 Europos šalis. 

REKLAMA
REKLAMA

Anot Vidaus reikalų ministerijos (VRM), sistema leis tiksliai nustatyti laiką, kiek trečiųjų šalių piliečiai užtrunka Šengeno erdvėje, taip pat leis pasieniečiams greičiau nustatyti Šengeno erdvės pažeidimus.

Pasak VRM, dažniausias trečiųjų šalių piliečių pažeidimas – būvimas Šengeno erdvėje daugiau negu 90 dienų. 

Ministerijos teigimu, sistema generuos perspėjimus, jei asmuo viršys leistiną buvimo laiką, ir saugos duomenis apie asmenis, kuriems atsisakyta leisti atvykti į Europos Sąjungą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Be to, tam tikromis sąlygomis šie duomenys gali būti naudojami tiriant terorizmą ir sunkius nusikaltimus. AIS taip pat prisidės prie tikslesnio asmens tapatybės nustatymo, tapatybės ir biometriniai duomenys bus saugomi bendroje duomenų saugykloje.

„Šiandien mes turime naudotis atspaudų sistema, nagrinėjant jų datas, nustatyti, ar nėra pažeistas terminas. Laikui bėgant, ilgainiui, bus atsisakyta atspaudavimo pasų ir visa informacija bus saugoma kaip elektroninis įrašas sistemose ir pasieniečiai visų Europos Sąjungos šalių matys, kiek laiko, kada įvažiavo ir kiek užtruko trečios šalies pilietis mūsų ekonominėje arba Šengeno zonoje“, – teigė ministras.

Pasak VRM, artėjant sistemos diegimo pradžiai, keliautojai bus informuojami apie pasikeitimus per informacines kampanijas oro uostuose, sienos perėjimo punktuose ir kitose viešose vietose.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų