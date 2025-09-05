Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vladislavas Kondratovičius: identifikavus pavojingą bepilotį orlaivį – suveiktų perspėjimo sirenos

2025-09-05 10:10 / šaltinis: BNS
2025-09-05 10:10

Pagal patvirtiną naują reagavimo į oro erdvės incidentus algoritmą, identifikavus pavojingą bepilotį orlaivį, gyventojai apie jį būtų informuojami ne tik pranešimu telefone, bet ir girdėtų sirenas, sako vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

Vladislavas Kondratovičius (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

1

„Įvykus įskridimui ir identifikavus, kad tas dronas gali nešti sprogstamas medžiagas, tikėtina būtų paskelbtas raudonas signalas. Tai jeigu ką, gyventojams nereikėtų nustebti, gali būti ir ne tik signalai telefonuose, bet bus ir sirenos bei kitos priemonės“, – LRT radijui penktadienį sakė ministras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot jo, jei kariuomenei nustačius, jog dronas nėra pavojingas arba jis į šalies teritoriją neturėtų atskristi, tačiau tą padaryti gali, būtų paskelbtas geltono lygio signalas.

„Tų teritorijų gyventojai, kur galimai galėtų skristi dronas, gautų pranešimus apie perspėjimą, kad saugotųsi, kaip buvo ir paskutinį kartą“, – kalbėjo V. Kondratovičius.

Reagavimo į oro erdvės incidentus algoritmas buvo patvirtintas praėjusią savaitę, jame numatyta, jog Rusijai dronais atakuojant Ukrainą, Lietuvos atsakingos šalies institucijos, kariuomenė mobilizuos pajėgas, pakels budrumo lygį.

Jis numato, kad po minėtų indikacijų pasirengiama stebėti oro erdvę ne tik kariuomenės, bet ir pasieniečių pajėgumais, o esant realiam pavojui pasirengiama turimomis priemonėmis neutralizuoti potencialius taikinius, taip pat iš anksto parengiama Gyventojų perspėjimo sistema, esant poreikiui, nedelsiant informuoti gyventojus apie pavojų tieks žinutėmis telefonuose, sirenomis bei kitomis priemonėmis.

Kaip rašė BNS, šių ir kitų priemonių Lietuva ėmėsi po to, kai liepą į Lietuvos oro erdvę iš Baltarusijos įskrido du dronai „Gerbera“, vienas jų nešė 2 kilogramus sprogmenų.

Kariuomenės atstovai laikosi versijos, kad abu orlaiviai pateko į Lietuvą, kai Rusijai siunčiant juos į Ukrainą, šios elektroninės kovos priemonėmis dronų skridimo trajektorija buvo nukreipta.

