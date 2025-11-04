 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

„Lietkabelis“ patyrė dar vieną nesėkmę Europos taurėje

2025-11-04 20:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-04 20:00

Panevėžio „Lietkabelis“ (1/5) parodė kovą, bet patyrė dar vieną nesėkmę Europos taurėje, kur svečiuose 74:78 (15:22, 16:20, 27:20, 16:16) nusileido Mato Jogėlos atstovaujamai Trento „Dolomiti Energia“ (3/3).

0

Tai jau penktas pralaimėjimas iš eilės Nenado Čanako kariaunai.

Trento komanda rungtynes pradėjo geriau, pirmuosius taškus pelnė ir M.Jogėla – 10:4. Atotrūkis toliau didėjo (13:4), o Augustine‘as Rubitas ir Lazaras Mutičius buvo vieninteliai, rinkę taškus panevėžiečiams – 8:13. Gabrielius Maldūnas pridėjo dvitaškį ir tolimą metimą (13:15), „Lietkabelio“ situacija gerėjo, bet po pirmojo kėlinio panevėžiečiai atsiliko 15:22.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Michaelas Flowersas neleido šeimininkams dominuoti – 20:26. Jo metimai tapo atsaku į „Dolomiti Energia“ atakas, prisidėjo ir A.Rubitas – 28:33. Vis tik M.Jogėlos ir Jordano Bayehe‘o taškai skirtumą didino (42:28), o po pirmosios mačo dalies šeimininkai pirmavo 42:31.

Iškart po didžiosios pertraukos „Lietkabelis“ ėmė gelbėti savo kailį ir gerokai priartėjo – 42:45. Galiausiai A.Rubitas lygino rezultatą (47:47), bet geresnė „Dolomiti Energia“ atkarpa vėl grąžino pranašumą šeimininkams – 60:50. Dovis Bičkauskis paleido tritaškį, tiesa, Gabrielius Maldūnas baudų nesumetė, bet tai padarė M.Flowersas, o po trečiojo kėlinio „Lietkabelis“ atsiliko 58:62.

„Lietkabelis“ kabinosi už turimo šanso (64:66), o įpusėjus ketvirtam kėliniui vėl tvyrojo lygybę – 68:68. D.J.Stewartas pelnė svarbius taškus savo ekipai, dar pridėjo ir baudos metimus, tad padėtį Trento komanda stabilizavo – 74:68. Liko 2 minutės, labiau panevėžiečiai nepriartėjo (70:76) ir pergalę rankose turėjo Trento komanda, jos beliko nepaleisti.

