„Lietkabelis“ patyrė dar vieną nesėkmę Europos taurėje

Tai jau penktas pralaimėjimas iš eilės Nenado Čanako kariaunai.
Trento komanda rungtynes pradėjo geriau, pirmuosius taškus pelnė ir M.Jogėla – 10:4. Atotrūkis toliau didėjo (13:4), o Augustine‘as Rubitas ir Lazaras Mutičius buvo vieninteliai, rinkę taškus panevėžiečiams – 8:13. Gabrielius Maldūnas pridėjo dvitaškį ir tolimą metimą (13:15), „Lietkabelio“ situacija gerėjo, bet po pirmojo kėlinio panevėžiečiai atsiliko 15:22.
Michaelas Flowersas neleido šeimininkams dominuoti – 20:26. Jo metimai tapo atsaku į „Dolomiti Energia“ atakas, prisidėjo ir A.Rubitas – 28:33. Vis tik M.Jogėlos ir Jordano Bayehe‘o taškai skirtumą didino (42:28), o po pirmosios mačo dalies šeimininkai pirmavo 42:31.
Iškart po didžiosios pertraukos „Lietkabelis“ ėmė gelbėti savo kailį ir gerokai priartėjo – 42:45. Galiausiai A.Rubitas lygino rezultatą (47:47), bet geresnė „Dolomiti Energia“ atkarpa vėl grąžino pranašumą šeimininkams – 60:50. Dovis Bičkauskis paleido tritaškį, tiesa, Gabrielius Maldūnas baudų nesumetė, bet tai padarė M.Flowersas, o po trečiojo kėlinio „Lietkabelis“ atsiliko 58:62.
„Lietkabelis“ kabinosi už turimo šanso (64:66), o įpusėjus ketvirtam kėliniui vėl tvyrojo lygybę – 68:68. D.J.Stewartas pelnė svarbius taškus savo ekipai, dar pridėjo ir baudos metimus, tad padėtį Trento komanda stabilizavo – 74:68. Liko 2 minutės, labiau panevėžiečiai nepriartėjo (70:76) ir pergalę rankose turėjo Trento komanda, jos beliko nepaleisti.
