J.Karnikas atsisveikino su „Neptūnu“

27 metų 206 cm ūgio amerikietis pranešė, kad Europos taurės mačas su Manresos BAXI buvo paskutinis jo su uostamiesčio ekipos apranga, nes jis palieka „Neptūną“ dėl asmeninių priežasčių.
Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) Čekijos pasą turintis centras per 12 minučių įmesdavo 5,7 taško, atkovodavo 2,7 kamuolio ir rinkdavo 3,7 naudingumo balo.
Europos taurėje J.Karniko rodikliai buvo solidesni – per 19 minučių pelnydavo po 12 taškų, sugriebdavo po 7 kamuolius ir rinkdavo 16,5 naudingumo balo.
Trečiadienį „Neptūnas“ atsisveikino su vilčių nepateisinusiu Jordanu Tuckeriu.
