  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

J.Karnikas atsisveikino su „Neptūnu“

2025-11-05 21:20 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-05 21:20

Klaipėdos „Neptūno“ komandoje nelieka vidurio puolėjo Jameso Karniko.

J.Karnikas palieka Klaipėdos ekipą (BNS nuotr.)

Klaipėdos „Neptūno“ komandoje nelieka vidurio puolėjo Jameso Karniko.

1

27 metų 206 cm ūgio amerikietis pranešė, kad Europos taurės mačas su Manresos BAXI buvo paskutinis jo su uostamiesčio ekipos apranga, nes jis palieka „Neptūną“ dėl asmeninių priežasčių.

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) Čekijos pasą turintis centras per 12 minučių įmesdavo 5,7 taško, atkovodavo 2,7 kamuolio ir rinkdavo 3,7 naudingumo balo.

Europos taurėje J.Karniko rodikliai buvo solidesni – per 19 minučių pelnydavo po 12 taškų, sugriebdavo po 7 kamuolius ir rinkdavo 16,5 naudingumo balo.

Trečiadienį „Neptūnas“ atsisveikino su vilčių nepateisinusiu Jordanu Tuckeriu.

