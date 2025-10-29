Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

Lukošiūno tritaškiai neišgelbėjo „Lions“ nuo nesėkmės prieš Ankaros klubą

2025-10-29 23:42 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-29 23:42

Europos taurėje pralaimėjimą patyrė Tautvydo Sabonio treniruojama ir Karolio Lukošiūno atstovaujama Londono „Lions" (2/3) komanda.

K.Lukošiūnas pataikė du tritaškius

Europos taurėje pralaimėjimą patyrė Tautvydo Sabonio treniruojama ir Karolio Lukošiūno atstovaujama Londono „Lions“ (2/3) komanda.

0

Britų klubas namie 77:89 (16:14, 26:31, 18:27, 17:17) nusileido Ankaros „Turk Telekom“ (3/5) komandai.

K.Lukošiūnas per 9 minutes pelnė 6 taškus (2/2 trit.), atkovojo kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, 4 kartus prasižengė ir surinko 4 naudingumo balus.

Londono komandai Joelis Scottas (8 atk. kam.) ir Kameronas McGusty pelnė po 16 taškų, nugalėtojams Kyle’as Allmanas surinko 22.

