Lukošiūno tritaškiai neišgelbėjo „Lions“ nuo nesėkmės prieš Ankaros klubą

Britų klubas namie 77:89 (16:14, 26:31, 18:27, 17:17) nusileido Ankaros „Turk Telekom“ (3/5) komandai.
K.Lukošiūnas per 9 minutes pelnė 6 taškus (2/2 trit.), atkovojo kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, 4 kartus prasižengė ir surinko 4 naudingumo balus.
Londono komandai Joelis Scottas (8 atk. kam.) ir Kameronas McGusty pelnė po 16 taškų, nugalėtojams Kyle’as Allmanas surinko 22.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!