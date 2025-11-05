 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

Sabonio treniruojama „Lions“ pralaimėjo Europos taurėje

2025-11-05 22:43 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-05 22:43

Nesėkmę Europos taurėje patyrė Tautvydo Sabonio treniruojama Londono „Lions“ (2/4) ekipa, kuri išvykoje 86:87 (23:23, 11:18, 22:19, 30:27) nusileido Ulmo „Ratiopharm“ (4/) krepšininkams.

T.Sabonio kariauna patyrė nesėkmę (Scanpix nuotr.)

Nesėkmę Europos taurėje patyrė Tautvydo Sabonio treniruojama Londono „Lions“ (2/4) ekipa, kuri išvykoje 86:87 (23:23, 11:18, 22:19, 30:27) nusileido Ulmo „Ratiopharm“ (4/) krepšininkams.

0

Nugalėtojams Nelsonas Weidemannas pelnė 14 taškų (3/6 tritaškiai), Lenas Schroomannas – 14, Christopheris Ledlumas – 11, Tobiasas Jensenas, Malikas Osborne‘as ir Diego Garavaglia pridėjo po 10.

Pralaimėjusiems Tarikas Phillipas įmetė 23 taškus (3/4 tritaškiai), Kameronas McGusty – 18, Aminas Adamu – 14, Aarynas Rai‘us – 12. Karolis Lukošiūnas ant parketo nepasirodė.

