Sabonio treniruojama „Lions“ pralaimėjo Europos taurėje

Nugalėtojams Nelsonas Weidemannas pelnė 14 taškų (3/6 tritaškiai), Lenas Schroomannas – 14, Christopheris Ledlumas – 11, Tobiasas Jensenas, Malikas Osborne‘as ir Diego Garavaglia pridėjo po 10.
Pralaimėjusiems Tarikas Phillipas įmetė 23 taškus (3/4 tritaškiai), Kameronas McGusty – 18, Aminas Adamu – 14, Aarynas Rai‘us – 12. Karolis Lukošiūnas ant parketo nepasirodė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!