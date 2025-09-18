Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda: svarbu sužinoti kokia temperatūra koalicijoje ir ar ji turi potencialo dirbti toliau

2025-09-18 12:19 / šaltinis: ELTA
2025-09-18 12:19

Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad planuojamame susitikime su valdančiaisiais jis nori išsiaiškinti, ar dabartinė koalicija turi potencialo tęsti darbą.

Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas

Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad planuojamame susitikime su valdančiaisiais jis nori išsiaiškinti, ar dabartinė koalicija turi potencialo tęsti darbą.

5

„Šį pasiūlymą (susitikti – ELTA) išgirdau vakar iš socialdemokratų partijos vadovo, pono Mindaugo Sinkevičiaus. Aš esu atviras, Prezidentūros durys yra atviros pokalbiams apie galimus sprendimus. Nesu tikras, ar šiandien bus kalbama apie konkrečias pavardes“, – žurnalistams Vilniuje teigė G. Nausėda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Man pirmiausia būtų svarbu sužinoti, kokia nuotaika, kokia temperatūra yra šioje valdančiojoje koalicijoje ir ar apskritai ji turi potencialo ieškoti sprendimo ir dirbti toliau“, – akcentavo jis. 

Tuo metu „Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui teigiant, kad partija dėl deleguojamų kandidatų į Aplinkos ir Energetikos ministerijas turėtų apsispręsti ketvirtadienį, šalies vadovas sako konkrečių pavardžių kol kas neišgirdęs.

„Apie pavardes aš nieko negirdėjau. Pavardes turi pateikti ta partija, kuri deleguoja kandidatus į ministrus. Viskas bus aptarta, jeigu bus aptarta, šio pokalbio metu“, – dėstė G. Nausėda. 

Svarbu ne Vyriausybės formavimo proceso ilgis, o jo rezultatas

Kalbėdamas apie Vyriausybės formavimo procesą, prezidentas leido suprasti, kad jį vilkina R. Žemaitaičio vedama politinė jėga. Visgi, šalies vadovo teigimu, šioje situacijoje svarbiau yra ne proceso trukmė, o jo rezultatas. 

„Jeigu pažvelgtume chronologiškai, visos kitos partijos savo kandidatus pateikė pirmosiomis dienomis, kada buvo galima pateikti. Pirmieji kandidatai iš „Nemuno aušros“ buvo pateikti vos ne paskutinę dieną, kuomet jie buvo atmesti, matome daug visokios retorikos, minima ir pažeriama visokių pavardžių. Tačiau pačių sprendimų dar nėra“, – dėstė G. Nausėda.

„Galite įsitikinti, kad šios priežastys ir šis proceso vilkinimas priklauso ne nuo mūsų. Kalbant apskritai, turbūt ne procesas yra svarbus ir ne jo ilgis yra svarbu, o rezultatas. Ar tikrai turėsime darbingą Vyriausybę, kuria galės pasitikėti prezidentas? Tačiau dar svarbiau, kad galėtų pasitikėti visa Lietuva“, – pabrėžė jis. 

Kaip skelbta anksčiau, Ingos Ruginienės formuojamoje Vyriausybėje vis dar trūksta energetikos ir aplinkos ministrų. 

„Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis trečiadienį pareiškė, jog šioms pozicijoms užimti prezidentui veikiausiai vėl bus teikiamos savaitės pradžioje atmestos Mindaugo Jablonskio ir Povilo Poderskio pavardės, tiesa, ketvirtadienį jis nurodė, kad partija teiks naujus kandidatus į ministrus.

RG
RG
2025-09-18 12:44
Gaila, kad Gerbiamas Prezidentas per dvi kadencijas taip ir neprisiminė elementaraus dalyko. Pavardes prezidentui teikia ne koalicijos partneriai, bet ministras pirmininkas.
Atsakyti
.
.
2025-09-18 12:52
L0che, pats ir keli tą temperatūrą glėbį malkų užmetęs, šlykštus liurbio snukis.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
