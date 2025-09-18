Gitanas Nausėda: naujos „Teltonikos“ gamyklos mažins šalies priklausomybę nuo komponentų importo

Prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad šios gamyklos stiprins Lietuvos konkurencingumą leis sumažinti priklausomybę nuo komponentų importo iš trečiųjų šalių.
„Man tai daugiau nei verslo projektas, tai investicija į Lietuvos technologinę nepriklausomybę ir ekonominį saugumą. Kartu tai liudijimas, kaip toli kaip valstybė nužengėme“, – gamyklų atidarymo metu ketvirtadienį kalbėjo G. Nausėda.
Atverdama naujas gamyklas „Teltonika“ baigia pirmąjį apie 3,5 mlrd. eurų vertės „Teltonika High-Tech Hill“ aukštųjų technologijų parko plėtros etapą – šioje teritorijoje Vilniaus pašonėje iš viso veiks 10 gamyklų.
„Šie objektai reiškia (...) gamybos pajėgumus, leisiančius Lietuvai tapti viena svarbiausių elektronikos gamybos centrų šioje Europoje. Bandome sukurti vertikaliai integruotą, savarankišką, visą gamybos grandinę. Nuo prototipo iki serijinio produkto pagaminimo“, – renginyje sakė laikinasis ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas.
Gamyklose bus gaminamos spausdintinio montažo plokštės, plastiko ir mechanikos komponentai bei elektronikos detalės, o vienoje jų elektronikos komponentai bus surenkami.
„Mūsų tikslas – išsaugoti kompetencijas, žmones, kurie geba Europoje, Lietuvoje kurti tokias technologijas. Viską perkėlus į Aziją liktume lengvai nugalimi“, – renginyje sakė „Teltonika IoT Group“ įkūrėjas bei jos akcininkės „AGP Investments“ vadovas Arvydas Paukštys.
„Šiandien gaminame 10 milijonų gaminių per metus. Dabar galėsime gaminti 30 milijonų“, – kalbėjo jis.
Keturiose gamyklose „Teltonika“ planuoja kasmet pagaminti apie 30 mln. vienetų elektronikos gaminių – triskart daugiau nei dabar.
