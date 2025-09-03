Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Ministerija: skrydžius sutrikdžiusį droną pakėlė „Teltonikos“ samdyta įmonė, LTSA pradėjo tyrimą

2025-09-03 18:01
2025-09-03 18:01

Susisiekimo ministerija teigia, kad antradienį prezidentą Gitaną Nausėdą gabenusio orlaivio skrydį sostinėje sutrikdžiusį droną pakėlė kompanijos „Teltonika“ pasamdyta įmonė, Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) dėl šios situacijos pradėjo tyrimą.

„Teltonika“ (nuotr. Elta)

Susisiekimo ministerija teigia, kad antradienį prezidentą Gitaną Nausėdą gabenusio orlaivio skrydį sostinėje sutrikdžiusį droną pakėlė kompanijos „Teltonika“ pasamdyta įmonė, Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) dėl šios situacijos pradėjo tyrimą.

0
„Paaiškėjo, kad leidimas pakelti droną buvo suderintas su bendrove „Oro navigacija“, o patį droną pakėlė kompanijos „Teltonika“ pasamdyta įmonė. (...) LTSA remdamasi bendrovės „Oro navigacija“ pateikta informacija, šiuo metu atlieka išsamų administracinio nusižengimo tyrimą“, – rašoma trečiadienį išplatintame pranešime.

Jį Susisiekimo ministerija išplatino po trečiadienį vykusio tarpinstitucinio susitikimo. 

Pranešime teigiama, kad atsakingų institucijų vertinimu, saugumo algoritmai, reaguojant į radarais užfiksuotą bepilotį orlaivį, suveikė tinkamai.

LTSA nustačius pažeidimų, atsakomybė gali tekti įmonės, pakėlusios droną, vadovui. Jam gresia bauda nuo 400 iki 800 eurų už bepiločio orlaivio naudojimo taisyklių pažeidimus.

„Siekdamos ateityje kuo greičiau atnaujinti oro eismą po panašių incidentų ir išvengti trikdžių, institucijos sutarė tobulinti sprendimų priėmimo procesus ir veiksmų koordinavimą“, – teigia Susisiekimo ministerija.

Kaip rašė BNS, dėl pastebėto drono Vilniaus oro uoste antradienį kurį laiką negalėjo nusileisti prezidentą skraidinęs lėktuvas „Spartan“.

„Oro navigacija“ gavo pranešimą apie Liepkalnyje pastebėtą įtartiną droną iš Lietuvos oro uostų aviacijos saugumo tarnybos. 

Dėl šio incidento aktyvuotos skrydžių saugos procedūros, nustačius, kad dronas realios grėsmės skrydžių saugai nesukėlė, orlaivių eismas buvo atnaujintas.

Susisiekimo ministerija pranešė, kad dronas į orą buvo pakeltas reklaminiais tikslais.

Kaip rašė BNS, rugpjūčio gale dėl galbūt pastebėto drono taip pat buvo laikinai sustabdyti skrydžiai Vilniaus oro uoste.

Pradžioje „Oro navigacija“ įtarė, kad dronas priklauso „Ekskomisarų biurui“, tačiau šios saugos tarnybos vadovas Vytautas Labeckas naujienų portalui „15min“ tai paneigė.

