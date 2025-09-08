Žemės sklypo „Teltonikos“ projektui Liepkalnyje paskirtį ministerija žada pakeisti spalį

„Šiuo metu teritorijos keitimo procedūros – baigiamajame etape. Planuojama, kad paskirtis bus pakeista spalio mėnesį“, – BNS komentare nurodė ministerija.
Jos teigimu, procedūros vyksta laikantis suderinto grafiko su „Teltonika“.
2024 metų pabaigoje sostinės administracijos direktorius Adomas Bužinskas vylėsi, jog sprendimus dėl sklypo paskirties keitimo būtų realu priimti iki šių metų vasaros.
Šiuo metu sklypų Svylos gatvėje paskirtis yra visuomeninė, juos norima pakeisti į pramonės ir sandėliavimo.
„Sprendiniai turės būti suderinti įvairių institucijų, įskaitant Vilniaus miesto savivaldybę, o galutinį variantą tvirtins Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Procesinių veiksmų nemažai, tačiau preliminariai manome, jog teritorijos bendrasis planas turėtų būti patvirtintas dar rudenį“, – BNS nurodė Vilniaus savivaldybė.
Rugpjūčio 21 dieną įvykusiame susitikime su visuomene aptarti sprendimai keisti sklypo paskirtį, tuomet negauta pastabų ar pasiūlymų, nurodoma protokole.
BNS rašė, kad pernai lapkritį „Teltonikos“ savininkas Arvydas Paukštys pareiškė stabdantis 3,5 mlrd. eurų vertės „Teltonika High-Tech Hill“ gamyklų parko statybas, susidūrus su biurokratinėmis kliūtimis gaunant gamybai būtiną elektros galią bei institucijoms nesugebant pakeisti puslaidininkių gamyklos sklypo paskirties į pramoninę.
Tuomet A. Paukštys teigė, jog bendrovė lauks, kol bus pakeista sklypo paskirtis, tik tuomet pradės projektavimo darbus.
Su A. Paukščiu BNS jau kurį laiką nepavyksta susisiekti.
Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ rugpjūčio pabaigoje pranešė, kad gamyklos prie elektros tinklo galėtų būti prijungtos 2027 metų rugpjūtį. Ji bendrovei „Kauno tiltai“ pateikė užsakymą už 12,8 mln. eurų pastatyti 110 kV Kuprioniškių pastotės skirstyklą ir nutiesti 7,5 kilometro ilgio kabelių linijas Vilnius–Kuprioniškės.
„Teltonikos“ grupė Liepkalnyje vysto kelių milijardų vertės 50 ha ploto technologijų gamyklų parką „Teltonika High-Tech Hill“. Pernai čia ji investavo daugiau nei 95 mln. eurų, o šiemet planuoja dar apie 75 mln. eurų.
Skelbta, kad šių metų rudenį čia pradės veikti keturios naujos gamyklos – spausdintinio montažo plokščių (PCB), elektronikos surinkimo, plastiko liejimo ir mechanikos dalių. Jose bus sukurta apie 1,25 tūkst. naujų darbo vietų.
Anot A. Paukščio, visą kompleksą Liepkalnyje sudarys 14 statinių.
Anksčiau buvo tikimasi, jog viso parko statybos bus baigtos iki 2028 metų, tačiau susidūrus su biurokratinėmis kliūtimis, „Teltonikos“ savininkas teigė, jog darbai galėtų būti užbaigti keleriais metais vėliau nei planuota – iki 2032-ųjų.
Tuo metu šių metų kovą Seimas leido dideliems investuotojams dvejiems metams – nuo 5 iki 7 metų – pratęsti investicijų, naujų darbo vietų sukūrimo ir darbo užmokesčio įsipareigojimų įvykdymo laiką.
