„Luminor“ antrąjį 2025 m. ketvirtį grynąjį pelną augino 2,4 proc. iki 46,2 mln. eurų

Banko teigimu, jis per šį laikotarpį didino skolinimo apimtis, sumažino veiklos sąnaudas ir pagerino paskolų portfelio kokybę, o banko likvidumo bei kapitalo pozicijos išliko stiprios.
Per balandžio-birželio mėnesius „Luminor“ bendrosios veiklos pajamos sumažėjo 24,6 mln. eurų, daugiausia dėl mažėjusių grynųjų palūkanų pajamų, veikiamų mažėjusių bazinių palūkanų normų. Tiesa, bankui pavyko sumažinti bendrąsias veiklos sąnaudas 2,4 mln. eurų ir taip didinti pelną. Banko sąnaudų ir pajamų santykis sudarė 63 proc., o metinė turto grąža siekė 10,5 proc.
Pasak „Luminor“, siūlomos palankios sąlygos aukštos energinės klasės būsto finansavimui, augino būsto paskolų paklausą, o bendra paskolų privatiems asmenims suma augo 158,3 mln. eurų. Verslo bankininkystėje nuoseklus finansavimo paklausos augimas buvo pastebimas mažųjų bei vidutinių įmonių segmente ir paskolų verslui suma didėjo 83,2 mln. eurų.
„Rekordinį aktyvumą metų pradžioje fiksavusi būsto rinka nemažina apsukų. Antrąjį 2025 m. ketvirtį Lietuvoje sudarėme 15 proc. daugiau būsto paskolų sutarčių nei praėjusį, tai padėjo bendrą gyventojams suteiktų paskolų portfelį per metus išauginti 10 proc.“, – pranešime cituojamas „Luminor“ banko Lietuvoje vadovas Jonas Urbonas.
Banko duomenimis, bendrasis paskolų portfelis per laikotarpį išaugo 241,5 mln. eurų ir pasiekė 10,8 mlrd. eurų.
„Luminor“ yra nepriklausomas bankas Baltijos šalyse ir trečias pagal dydį finansinių paslaugų tiekėjas regione.
