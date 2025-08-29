Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Finansų ministerija: „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimas neturėtų būti savitikslis dalykas

2025-08-29 09:52 / šaltinis: BNS
2025-08-29 09:52

Finansų ministerija sako, kad smulkiesiems investuotojams priklausančio penktadalio „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimas „neturėtų būti savitikslis dalykas“.

Ignitis

Finansų ministerija sako, kad smulkiesiems investuotojams priklausančio penktadalio „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimas „neturėtų būti savitikslis dalykas“.

REKLAMA
1

Šiuo metu valstybei priklauso 74,99 proc. „Ignitis grupės“ akcijų, o smulkiesiems investuotojams – 25,01 proc. akcijų.

Finansų ministerija įgyvendina pagrindinės grupės akcininkės teises. 

„Prieš priimant sprendimą, būtina įvertinti daugybę aspektų – poveikį pačiai įmonei, akcijų rinkai, valstybės biudžetui, taip pat tai, kaip toks žingsnis galėtų būti vertinamas finansų rinkose ir tarptautinių investuotojų bendruomenėje“, – teigiama BNS perduotame komentare.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Svarbu apsvarstyti ir strateginius aspektus, susijusius su energetikos sektoriaus raida, kapitalo rinkų plėtra bei ilgalaikiu investuotojų pasitikėjimu šalimi“, – rašoma jame.

REKLAMA
REKLAMA

Ministerijos teigimu, tai yra procesas, kuris apims daug vertinimų ir diskusijų, todėl neišvengiamai bus imlus laikui.

REKLAMA

BNS rašė, kad paskirtoji premjerė Inga Ruginienė Seime antradienį prieš parlamentarams apsisprendžiant dėl jos skyrimo ministre pirmininke pažadėjo diskutuoti dėl to, kad „Ignitis grupę“ pilnai valdytų valstybė. 

Vėliau I. Ruginienė teigė, kad esant dabartinei geopolitinei situacijai strateginiai objektai turėtų priklausyti valstybei visa apimtimi.

REKLAMA
REKLAMA

Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas trečiadienį BNS sakė, kad dėl „Ignitis grupės“ mažumos akcijų išpirkimo nereikėtų daryti radikalių ir skubių sprendimų.

Tuo metu prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius teigė, kad esant dabartinei situacijai „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimui nebūtų pinigų, be to, pasigendama argumentų dėl delistingavimo tikslingumo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų