TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Topo centras“ uždaro 12 parduotuvių

2025-09-02 08:08 / šaltinis: BNS
2025-09-02 08:08

Namų elektronikos prekybos tinklą „Topo centras“ valdanti „Topo grupė“, nuo gegužės pradėjusi restruktūrizavimo procesą, uždaro 12 parduotuvių regionuose, rašo portalas „Verslo žinios“.

„Topo centras“ (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Namų elektronikos prekybos tinklą „Topo centras" valdanti „Topo grupė", nuo gegužės pradėjusi restruktūrizavimo procesą, uždaro 12 parduotuvių regionuose, rašo portalas „Verslo žinios".

0

„Topo grupė“ priėmė sprendimą uždaryti 12 parduotuvių, esančių Druskininkuose, Kėdainiuose, Varėnoje, Jonavoje, Biržuose, Visagine, Šilutėje, Rokiškyje, Jurbarke, Raseiniuose, Ukmergėje ir Plungėje. 

„Topo centro“ generalinė direktorė Gailė Rusteikaitė-Vištejūnė VŽ teigė, kad „Topo grupė“ pastaruoju metu vykdo viso prekybos tinklo veiklos efektyvinimą, optimizuoja ir veiklos procesus. Anot jos, restruktūrizavimo planą tikimasi patvirtinti rudenį, sulaukus kreditorių pritarimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

