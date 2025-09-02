„Topo centras“ uždaro 12 parduotuvių

„Topo grupė“ priėmė sprendimą uždaryti 12 parduotuvių, esančių Druskininkuose, Kėdainiuose, Varėnoje, Jonavoje, Biržuose, Visagine, Šilutėje, Rokiškyje, Jurbarke, Raseiniuose, Ukmergėje ir Plungėje.
„Topo centro“ generalinė direktorė Gailė Rusteikaitė-Vištejūnė VŽ teigė, kad „Topo grupė“ pastaruoju metu vykdo viso prekybos tinklo veiklos efektyvinimą, optimizuoja ir veiklos procesus. Anot jos, restruktūrizavimo planą tikimasi patvirtinti rudenį, sulaukus kreditorių pritarimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!