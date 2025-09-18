Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Teroristu pavadintas Žemaitaitis gavo kvietimą į Prezidentūrą: reikia išspręsti Energetikos ministerijos klausimą

2025-09-18 11:20 / šaltinis: ELTA
2025-09-18 11:20

Nors šalies vadovo Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas palygino ultimatumus koalicijai keliantį Remigijų Žemaitaitį su teroristu, „Nemuno aušros“ lyderis ketvirtadienį gavo kvietimą atvykti į valdančiosios daugumos lyderių susitikimą su prezidentu. Klausiamas apie G. Nausėdos patarėjo pareiškimus, „aušrietis“ teigė nenorįs komentuoti, tačiau teigė manąs, kad už tokius pasisakymus asmeniškai būtų sulaukęs teisėsaugos dėmesio.

Teisme apklausiamas R. Žemaitaitis: neturėjau siekio tyčiotis iš žydų, kalbėjau apie Izraelį (nuotr. Dainiaus Labučio)

Nors šalies vadovo Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas palygino ultimatumus koalicijai keliantį Remigijų Žemaitaitį su teroristu, „Nemuno aušros“ lyderis ketvirtadienį gavo kvietimą atvykti į valdančiosios daugumos lyderių susitikimą su prezidentu. Klausiamas apie G. Nausėdos patarėjo pareiškimus, „aušrietis“ teigė nenorįs komentuoti, tačiau teigė manąs, kad už tokius pasisakymus asmeniškai būtų sulaukęs teisėsaugos dėmesio.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Žinote, kaip yra – kai visi prisišnekame, o po to vėl prie to paties puodo atsisėdam. Kai buvo Paluckas, tai bent bulkučių duodavo pavalgyt, tai ramiai visi išeidavome. (...) Dabar reikės derėtis. Visko prisišneka“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė R. Žemaitaitis.

REKLAMA
REKLAMA

„Aš jų nesiruošiu vertinti, nes tai ne mano pareiga vertinti“, – teigė jis, paklaustas apie F. Jansono pareiškimus.

REKLAMA

Vis tik, nepaisant to, R. Žemaitaitis patvirtino sulaukęs kvietimo susitikti Prezidentūroje.

„Tai žinoma, kad pakvietė. Mes esame valdančioji koalicija, reikia išspręsti vieną klausimą – dėl Energetikos ministerijos“, – kalbėjo „aušrietis“, nurodydamas, kad pastabų prezidento komunikacijai neturi.

„Matote, yra didžiausia problema, kad pagal Vadovybės apsaugos (tarnybos – ELTA) aprašą, asmenys, kurie įtariami terorizmu, negali būti įleidžiami į viešuosius valstybinius objektus. Nežinau, kaip Prezidentūra turės patikrinti mus“, – juokaudamas pastebėjo jis.

REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, jeigu tokius pareiškimus būtų išsakęs pats, R. Žemaitaitis neabejoja, kad būtų sulaukęs teisėsaugos ir etikos sargų dėmesio.

„Jeigu Žemaitaitis būtų prieš metus ar pusantrų tai ant kažko pasakęs, tai šiandieną, ko gero, turėčiau 10 bylų ir bent jau 30 etikos komisijos tyrimų“, – kalbėjo Seimo narys.

Kaip skelbta, vertindamas valdančiojoje koalicijoje tvyrančias įtampas dėl stringančio Vyriausybės formavimo, interviu naujienų portalui „15min“ F. Jansonas patikino, kad šalies vadovas nepasiduos R. Žemaitaičio spaudimui – pasak jo, „prezidentas su teroristais nesidera“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbta anksčiau, Ingos Ruginienės formuojamoje Vyriausybėje vis dar trūksta energetikos ir aplinkos ministrų. „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis trečiadienį pareiškė, jog šioms pozicijoms užimti prezidentui veikiausiai vėl bus teikiamos savaitės pradžioje atmestos Mindaugo Jablonskio ir Povilo Poderskio pavardės. 

„Aušriečių“ pirmininkas taip pat pabrėžė, jog jei tokia pozicija partneriams yra nepriimtina, koalicijos gali ir nelikti. Tiesa, ketvirtadienį politikas nurodė, kad partija teiks naujus kandidatus į ministrus.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
R. Žemaitaitis ir S. Skvernelis (tv3.lt koliažas)
Skvernelis ironizuoja: „Pasiruošę paskambinti Antiteroristinių operacijų rinktinei „Aras“ (38)
Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)
Remigijus Žemaitaitis sako turįs naujus kandidatus į ministrus, tarp jų – partietis (7)
Kęstutis Budrys (nuotr. Dainiaus Labučio)
Budrys dėl Žemaitaičio pasisakymų yra sulaukęs klausimų iš užsienio partnerių: įvairių diskusijų būna (3)
Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres (nuotr. Roberto Riabovo)
Ruginienė: Energetikos bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijų sujungimas problemos neišspręstų (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų