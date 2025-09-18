Teroristu pavadintas Žemaitaitis gavo kvietimą į Prezidentūrą: reikia išspręsti Energetikos ministerijos klausimą

„Žinote, kaip yra – kai visi prisišnekame, o po to vėl prie to paties puodo atsisėdam. Kai buvo Paluckas, tai bent bulkučių duodavo pavalgyt, tai ramiai visi išeidavome. (...) Dabar reikės derėtis. Visko prisišneka“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė R. Žemaitaitis.
„Aš jų nesiruošiu vertinti, nes tai ne mano pareiga vertinti“, – teigė jis, paklaustas apie F. Jansono pareiškimus.
Vis tik, nepaisant to, R. Žemaitaitis patvirtino sulaukęs kvietimo susitikti Prezidentūroje.
„Tai žinoma, kad pakvietė. Mes esame valdančioji koalicija, reikia išspręsti vieną klausimą – dėl Energetikos ministerijos“, – kalbėjo „aušrietis“, nurodydamas, kad pastabų prezidento komunikacijai neturi.
„Matote, yra didžiausia problema, kad pagal Vadovybės apsaugos (tarnybos – ELTA) aprašą, asmenys, kurie įtariami terorizmu, negali būti įleidžiami į viešuosius valstybinius objektus. Nežinau, kaip Prezidentūra turės patikrinti mus“, – juokaudamas pastebėjo jis.
Tiesa, jeigu tokius pareiškimus būtų išsakęs pats, R. Žemaitaitis neabejoja, kad būtų sulaukęs teisėsaugos ir etikos sargų dėmesio.
„Jeigu Žemaitaitis būtų prieš metus ar pusantrų tai ant kažko pasakęs, tai šiandieną, ko gero, turėčiau 10 bylų ir bent jau 30 etikos komisijos tyrimų“, – kalbėjo Seimo narys.
Kaip skelbta, vertindamas valdančiojoje koalicijoje tvyrančias įtampas dėl stringančio Vyriausybės formavimo, interviu naujienų portalui „15min“ F. Jansonas patikino, kad šalies vadovas nepasiduos R. Žemaitaičio spaudimui – pasak jo, „prezidentas su teroristais nesidera“.
Kaip skelbta anksčiau, Ingos Ruginienės formuojamoje Vyriausybėje vis dar trūksta energetikos ir aplinkos ministrų. „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis trečiadienį pareiškė, jog šioms pozicijoms užimti prezidentui veikiausiai vėl bus teikiamos savaitės pradžioje atmestos Mindaugo Jablonskio ir Povilo Poderskio pavardės.
„Aušriečių“ pirmininkas taip pat pabrėžė, jog jei tokia pozicija partneriams yra nepriimtina, koalicijos gali ir nelikti. Tiesa, ketvirtadienį politikas nurodė, kad partija teiks naujus kandidatus į ministrus.
