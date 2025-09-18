Antisemitizmu kaltinamas Remigijus Žemaitaitis prašo išteisinimo: nesityčiojau, neniekinau žydų

„Sutinku su tuo ką pasakė mano gynėja. Savo viešais pasisakymais nesiekiau tyčiotis ir skatinti neapykantos dėl žydų tautybės. (...) Suvokiu, kad atitinkami mano viešai išsakyti teiginiai galėjo būti šokiruojantys. (...) Bet ne visa viešai teigiama informacija yra teigiamo pobūdžio“, – savo baigiamojoje kalboje ketvirtadienį į bylą nagrinėjantį Vilniaus apygardos teismą kreipėsi R. Žemaitaitis.
„Prašau mane išteisinti, kadangi nepadariau jokių nusikaltimų“, – pridūrė parlamentaras.
Paklaustas kokią bylos baigtį mato, R. Žemaitaitis nedaugžodžiavo.
„Čia teismas priims sprendimą, aš negaliu tikėtis, dar Helovino dieną skelbs sprendimą, tai gal bus įdomus skelbimas“, – po posėdžio BNS sakė politikas.
„Keista, kad prokuroras nepasiūlė man mirties bausmės“
Pasak „aušriečių“ lyderio „politinio stuburo neturėjimas yra tylėjimas“, todėl jis savo pasisakymais tik kritikavo Izraelio veiksmus Gazos Ruože.
R. Žemaitaitis teismą taip pat tikino, kad ilgą laiką buvo puolamas politinių oponentų.
„Net ir šitas kaklaraištis buvo traktuojamas, kad aš palaikau nacistinę Vokietiją“, – teismui rodydamas į dėvimą kaklaraištį sakė kaltinamasis.
Jis taip pat kaltino prokurorą Justą Laucių šališkumu. Anot R. Žemaitaičio, prokurorui suformuoti esamus kaltinimus liepė „politiniai konkurentai ar buvę valdantieji“.
„Prokuroro išmokta iš Gėbelso (nacistinės Vokietijos propagandos ministro – BNS) taktika jam puikiai pavyksta“, – sakė jis.
„Aušriečių“ lyderis pažymėjo, kad prokuroro pasiūlytas baudos dydis argumentuojant, kad jis yra Seimo narys, neproporcingas.
„Aš gal su penkiomis kojomis, kad man reikia didesnės bausmės?“ – retoriškai klausė jis.
„Keista, kad prokuroras nepasiūlė man mirties bausmės, kurios vykdymas būtų pavestas Žygimantui Pavilioniui“, – svarstė politikas ir pridūrė, kad tai juodas humoras.
Teismo posėdyje R. Žemaitaitis kritikavo prokuratūros sprendimą 2020-aisiais nutraukti ikiteisminį dėl buvusio Seimo pirmininko Arūno Valinsko pasisakymų susidoroti su Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) pirmininku europarlamentaru Valdemaru Tomaševskiu.
Anot jo, tai panaši situacija į jo, tačiau tąkart A. Valinskas atsakomybės išvengė.
„Vieši raginimai susidoroti buvo įvertinti kaip neturintys nusikaltimo pobūdžio. (...) Atsakomybės nebuvo, nes politikai yra skirstomi į rūšis ir porūšius“, – teismui aiškino R. Žemaitaitis.
„Esu baudžiamas už tai, kad naudojausi saviraiškos laisve skleisti pasisakymus“, – sakė jis.
Prašo visiško išteisinimo
Kaip rašė BNS, praėjusiame teismo posėdyje parlamentaro advokatė Egidija Belevičienė prašė visiško kaltinamojo išteisinimo.
Anot jos, byloje ištirtais įrodymais nebuvo paneigti R. Žemaitaičio teiginiai, kad jo pasisakymai nenukreipti prieš žydų tautybės asmenis, o „karštais, emocingais pasisakymais“ jis tik išreiškė nepritarimą Izraelio vadovų vykdomai politikai palestiniečių ir Gazos Ruožo atžvilgiu.
Politikas jau anksčiau komentuodamas „Facebook“ įraše pagarsintą skaičiuotę „lipo žydas kopėčiom ir nukrito netyčiom, imkit, vaikai, pagaliuką ir užmuškit tą žyduką“, dėl kurios sulaukė kritikos ir teisėsaugos kaltinimų, teigė neraginęs susidoroti su žydų tauta.
Advokatė pažymėjo, kad politiko išsakytos mintys galėjo būti „tikrai nemalonios ir nepriimtinos“, tačiau pasisakymai nesukėlė realios grėsmės žydų tautai ir R. Žemaitaičio sekėjų negalėjo sukurstyti smurtauti prieš žydus.
Teigia, kad pasiūlyta bauda neatitinka teismų praktikos
BNS skelbė, kad prokuroras J. Laucius savo baigiamojoje kalboje „Nemuno aušros“ pirmininkui pasiūlė skirti 51 tūkst. 250 eurų baudą ir baudžiamojo poveikio priemonę – įmoką į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą.
R. Žemaitaičio advokatė Egidija Belevičienė paprašiusi išteisinimo, teismo posėdyje sakė, kad nėra prasmės kalbėti apie bausmės rūšį ir dydį, tačiau vis tiek trumpai apie ją pasisakė kritikuodama prokurorą. Pasak jos, pasiūlyta bausmė neatitinka teismų praktikos analogiško pobūdžio bylose.
Gynėjos teigimu, „dešimt kartų didesnės bausmės pasiūlymas R. Žemaitaičiui rodo arba teismų praktikos nežinomą, arba jos nepaisymą“.
Savo ruožtu, atsikirsdamas į advokatės baigiamąją kalbą J. Laucius pabrėžė, kad jam svarbus gynybos pripažinimas R. Žemaitaičio pasisakymus buvus „bjaurius, neetiškus, šokiruojančius, neatitinkančius bendrai priimtų visuomenės moralės normų“.
Kaltės nepripažįstantis politikas anksčiau teigė netikintis, kad teismas jam skirs tokią bausmę ir ją vertino kaip politikavimą.
Baudžiamoji byla parlamentarui iškelta dėl jo įrašų apie žydus, paskelbtų užpernai gegužę ir birželį socialiniame tinkle „Facebook“, viešų pasisakymų. Juose, be kita ko, Izraelis vadintas gyvuliais, teigta, kad žydai prisidėjo prie lietuvių tautos naikinimo.
Pernai rugsėjį pradėtoje nagrinėti byloje R. Žemaitaitis kaltinamas neapykantos skatinimu ir kurstymu prieš žmonių grupę dėl jų tautybės bei viešu pritarimu tarptautiniams, SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams, jų neigimu ar šiurkščiu menkinimu.
BNS skelbė, kad politikui dėl minėtų įrašų buvo inicijuota ir apkalta. Konstitucinis Teismas pernai balandį pripažino, kad jis sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją.
Po šio sprendimo R. Žemaitaitis atsisakė parlamentaro mandato, kad galėtų kandidatuoti į prezidentus ir Seimo narius. Pernai rudenį jis vėl išrinktas į Seimą, kuris toliau nagrinėjant bylą gruodžio pradžioje panaikino politiko teisinę neliečiamybę.
Sprendimą byloje teismas skelbs spalio 30 dieną.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!