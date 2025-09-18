Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dėl antisemitinių pasisakymų teisiamas Žemaitaitis: nesiekiau tyčiotis ar menkinti Holokaustą

2025-09-18 09:37 / šaltinis: ELTA
2025-09-18 09:37

Dėl galimai antisemitinių pasisakymų teisiamas „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako, kad nesiekė tyčiotis, niekinti žydų ar menkinti Holokaustą, todėl prašo teismo išteisinti dėl visų jam pareikštų kaltinimų.

Remigijus Žemaitaitis(nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

4

„Savo viešais pasisakymais turėjau vienintelį tikslą – atkreipti dėmesį į Izraelio veiksmus“, – per posėdį ketvirtadienį Vilniaus apygardos teisme kalbėjo teisiamas politikas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teismas finaliniame posėdyje suteikė jam paskutiniojo žodžio teisę.

„Prašau tinkamai įvertinti bylos aplinkybes ir priimti teisingą sprendimą. Prašau mane išteisinti, nes nepadariau nusikaltimų“, – sakė R. Žemaitaitis.

R. Žemaitaitis per posėdį taip pat sakė, kad jo išsakytos mintys galėjo šokiruoti, pasirodyti nepriimtinos, tačiau, anot politiko, jomis buvo siekiama kritikuoti Izraelio veiksmus Gazos Ruože, o ne menkinti žydų tautybės asmenis. Partijos lyderis sako, kad pažįsta daug žydų tautybės asmenų, kurie nepritaria Izraelio politikai dėl Palestinos.

Teismas išėjo rašyti nuosprendžio „Nemuno aušros“ lyderiui, jis buvo skelbiamas spalio 31 dieną.

ELTA primena, kad prokuroras Justas Laucius antisemitiniais pasisakymais apie žydus ir Holokausto neigimu kaltinamam R. Žemaitaičiui pasiūlė skirti 51 tūkst. 250 eurų piniginę baudą. Tuo metu advokatė prašė teismo išteisinti politiką dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų. 

Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos baudžiamosios bylos duomenimis, R. Žemaitaičiui kaltinimai grindžiami ir jo paties įrašais socialiniame tinkle „Facebook“ bei pasisakymais parlamente.

Anot teisėsaugos, būdamas Seimo nariu, R. Žemaitaitis socialiniame tinkle „Facebook“, komentuodamas žinią, kad Izraelio pajėgos nugriovė palestiniečių mokyklą, galimai niekino žydų tautybės asmenis, vartojo antisemitinius pasisakymus.

Pagal kaltinamąjį aktą, taip pat R. Žemaitaitis, būdamas Seimo nariu, per parlamento plenarinį posėdį pasakytoje kalboje viešai paskleidė prieš žydų tautybės asmenis nukreiptą antisemitizmo normalizavimo idėją, niekindamas ir skatindamas neapykantą žmonių grupei ir jai priklausantiems asmenims dėl jų tautybės.

Anot prokuratūros, politikas taip pat kaltinamas ir tuo, kad savo įrašuose socialiniame tinkle „Facebook“, paskelbtuose 2023 m. birželio mėn. 13, 14 ir 15 dienomis, viešai šiurkščiai menkino nacistinės Vokietijos Lietuvos teritorijoje įvykdytą žydų genocidą (Holokaustą), tai darydamas užgauliu ir įžeidžiančiu būdu.

Valstybės kaltintojas šioje byloje, Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras J. Laucius teisme anksčiau teigė, kad R. Žemaitaitis viename iš savo įrašų „Facebook“ nurodė, jog žydų tautybės asmenys prisidėjo prie lietuvių žudynių. Pasak valstybės kaltintojo, politikas socialiniame tinkle skelbė, kad Pirčiupių kaimo žudynes įvykdė ne naciai, o žydai.

