Vaičiūnas dalyvauja transatlantiniame energetikos forume: sutarta dėl reikšmingos pagalbos Ukrainai

Energetikos ministerija skelbia, jog ketvirtadienį P-TEC ministrų susitikimo paraštėse aptartos Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) tiekimo į Europą galimybės ir ES pastangos užtikrinti energetinį saugumą ekstremaliomis situacijomis bei ilgalaikės diversifikacijos kontekste.
Pasak ministro, susitikimas suteikė progą praktiškai įgyvendinti Europos Sąjungos tikslą mažinti priklausomybę nuo rusiškų dujų, didinant SGD importą iš JAV ir remiant Ukrainą.
„Po brutalių Rusijos atakų prieš energetikos infrastruktūrą turime veikti skubiai. Lietuva jau prisideda prie pagalbos – plukdomas SGD krovinys į Ukrainą“, – pranešime spaudai cituojamas Ž. Vaičiūnas.
Jis pabrėžė Lietuvos pasirengimą pasitelkti „KN Energies“ valdomą terminalą „Independence“ Klaipėdoje papildomam dujų tiekimui Ukrainai 2025–2026 m. laikotarpiu.
Atėnuose ministras taip pat susitiko su Ukrainos energetikos grupės DTEK vadovu Maximu Timchenko ir tarptautinių energetikos įmonių atstovais, aptardamas SGD tiekimo bei infrastruktūros plėtros galimybes.
Šių metų P-TEC susitikime, vykstančiame lapkričio 6–7 dienomis, daugiausia dėmesio skiriama energetinio saugumo stiprinimui, SGD importo klausimams, pagalbai Ukrainai ir transatlantinio bendradarbiavimo plėtrai.
