 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vaičiūnas dalyvauja transatlantiniame energetikos forume: sutarta dėl reikšmingos pagalbos Ukrainai

2025-11-07 06:21 / šaltinis: ELTA
2025-11-07 06:21

Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas Atėnuose dalyvauja šeštajame Transatlantinio energetikos bendradarbiavimo partnerystės (P-TEC) šalių ministrų susitikime ir verslo forume.

Žygimantas Vaičiūnas. ELTA / Andrius Ufartas

Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas Atėnuose dalyvauja šeštajame Transatlantinio energetikos bendradarbiavimo partnerystės (P-TEC) šalių ministrų susitikime ir verslo forume.

REKLAMA
0

Energetikos ministerija skelbia, jog ketvirtadienį P-TEC ministrų susitikimo paraštėse aptartos Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) tiekimo į Europą galimybės ir ES pastangos užtikrinti energetinį saugumą ekstremaliomis situacijomis bei ilgalaikės diversifikacijos kontekste.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak ministro, susitikimas suteikė progą praktiškai įgyvendinti Europos Sąjungos tikslą mažinti priklausomybę nuo rusiškų dujų, didinant SGD importą iš JAV ir remiant Ukrainą.

REKLAMA
REKLAMA

„Po brutalių Rusijos atakų prieš energetikos infrastruktūrą turime veikti skubiai. Lietuva jau prisideda prie pagalbos – plukdomas SGD krovinys į Ukrainą“, – pranešime spaudai cituojamas Ž. Vaičiūnas.

REKLAMA

Jis pabrėžė Lietuvos pasirengimą pasitelkti „KN Energies“ valdomą terminalą „Independence“ Klaipėdoje papildomam dujų tiekimui Ukrainai 2025–2026 m. laikotarpiu.

Atėnuose ministras taip pat susitiko su Ukrainos energetikos grupės DTEK vadovu Maximu Timchenko ir tarptautinių energetikos įmonių atstovais, aptardamas SGD tiekimo bei infrastruktūros plėtros galimybes.

Šių metų P-TEC susitikime, vykstančiame lapkričio 6–7 dienomis, daugiausia dėmesio skiriama energetinio saugumo stiprinimui, SGD importo klausimams, pagalbai Ukrainai ir transatlantinio bendradarbiavimo plėtrai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų