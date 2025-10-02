Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Ministras: Kinija ir kiniški komponentai energetikos objektuose – grėsmė

2025-10-02 11:07 / šaltinis: BNS
2025-10-02 11:07

Vyriausybei siekiant diplomatinių santykių atkūrimo su Kinija, energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad ši šalis tebėra grėsmė, bei žada, kad Lietuvos energetikos objektuose nebus naudojami kiniški komponentai.

Žygimantas Vaičiūnas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Vyriausybei siekiant diplomatinių santykių atkūrimo su Kinija, energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad ši šalis tebėra grėsmė, bei žada, kad Lietuvos energetikos objektuose nebus naudojami kiniški komponentai.

3

„Ieškome sprendimų ir būdų, kaip būtų įmanoma užkardyti grėsmes, kurios kyla mūsų energetikos sektoriui. Kalbu būtent apie inverterius, keitiklius, kitus elementus sistemoje. Tam yra priimti ir reguliaciniai sprendimai tam tikri“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė Ž. Vaičiūnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kinija tebeišlieka kaip grėsmė“, – pridūrė jis.

Kaip rašė BNS, naujoji Vyriausybė ketina švelninti retoriką Kinijos atžvilgiu – jos programoje deklaruojamas siekis normalizuoti diplomatinį atstovavimą su šia valstybe.

„Kamuolys dabar yra Kinijos pusėje būtent dėl diplomatinių santykių atnaujinimo. O kalbant apie energetikos klausimus, tai mūsų pozicija nesikeičia“, – pabrėžė Ž. Vaičiūnas.

Pasak jo, Energetikos ministerija jau konsultavosi su rinka, kad su europine parama vystomuose energetikos projektuose nebūtų naudojama Kinijoje pagaminta įranga.

Vis tik jis pabrėžė, jog be kiniškų komponentų galėtų sulėtėti atsinaujinančios energetikos plėtra.

„Reikėtų vengti tokios nesaugios kiniškos įrangos. Ta kryptimi yra žengiama, bet čia svarbu surasti balansą, nes neturėtume iš karto stabdyti atsinaujinančių išteklių plėtros, bet turime tai daryti nuosekliai, palaipsniui ir užtikrinant mūsų sistemos saugumą“, – kalbėjo Ž. Vaičiūnas.

Anksčiau ministras yra sakęs, jog būtina išvengti Kinijos ir kitų trečiųjų šalių įtakos Lietuvos elektros valdymo sistemoms.

Siekiant mažinti priklausomybę nuo Kinijos jis šią vasarą pasirašė dvišalę bendradarbiavimo energetikoje sutartį su Vietnamu.

