Ministras neatmeta, kad antrojo jūros vėjo parko konkurse užtektų ir vieno dalyvio

Jo teigimu, tam reikėtų koreguoti valstybės pagalbos schemą – vadinamąjį „Contract for Difference“ (CfD) mechanizmą.
„Kalbant su EK buvo diskutuota, kad esant dviem nesėkmingiems konkursams EK požiūris galėtų būti lankstesnis. Neatmetu ir tokio scenarijaus“, – Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) posėdyje ketvirtadienį sakė Ž. Vaičiūnas.
„Tikslas yra, kad eksplicistiškai tai turėtų būti aprašyta valstybės pagalbos derinimo dokumente“, – pridūrė jis.
Taip Ž. Vaičiūnas kalbėjo konservatoriui Mindaugui Lingei paklausus, ar diskusijose su EK svarstoma leisti konkursą tęsti su vienu dalyviu.
Ministras pakartojo, kad pernai skelbtas pirmasis konkursas neatitiko valstybės pagalbos taisyklių, todėl buvo būtina keisti sąlygas ir reikalauti dviejų dalyvių.
„Toks scenarijus (konkursas su vienu dalyviu – BNS) tikrai neatmestinas, toks scenarijus yra galimas. Kodėl to nebuvo galima daryti su šiuo konkursu – valstybės pagalba, kuri buvo suderinta 2023 metų spalio 4 dieną, būtent numatė labai aiškiai dviejų dalyvių sąlygą“, – kalbėjo Ž. Vaičiūnas.
Ministras praėjusią savaitę sakė, jog dviejų dalyvių sąlyga konkurse dabar privalėjo būti, nes kitu atveju EK pradėtų teisės pažeidimo procedūrą.
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba praėjusį penktadienį galutinai patvirtino, jog daugiau nei 3 mlrd. eurų vertės 700 megavatų (MW) vėjo jėgainių parko jūroje konkursas neįvyko. Paraišką konkursui buvo pateikusi tik valstybės valdoma „Ignitis grupė“.
BNS anksčiau rašė, jog pirmą kartą paskelbtame antrojo parko aukcione pernai nesulaukus minimalaus dviejų dalyvių skaičiaus, Seimas buvo supaprastinęs konkurso sąlygas leidžiant dalyvauti tik vienam pretendentui.
Vėliau šiemet birželį konkurso sąlygos buvo pakoreguotos numatant, kad konkursas įvyks, jei jame dalyvaus bent du dalyviai.
Antrojo parko aukcionas rugsėjo pradžioje buvo laikinai sustabdytas ir vėl atnaujintas spalio 6-7 dienomis.