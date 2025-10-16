Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Ministras neatmeta, kad antrojo jūros vėjo parko konkurse užtektų ir vieno dalyvio

2025-10-16 11:13 / šaltinis: BNS
2025-10-16 11:13

Spalio pradžioje neįvykus antrą kartą skelbtam antrojo 700 megavatų galios Lietuvos vėjo parko Baltijos jūroje vystytojo konkursui, energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad naujas aukcionas galėtų įvykti ir esant vienam dalyviui – tokia galimybė, anot jo, aptarta su Europos Komisija (EK).

Žygimantas Vaičiūnas. ELTA / Andrius Ufartas

Spalio pradžioje neįvykus antrą kartą skelbtam antrojo 700 megavatų galios Lietuvos vėjo parko Baltijos jūroje vystytojo konkursui, energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad naujas aukcionas galėtų įvykti ir esant vienam dalyviui – tokia galimybė, anot jo, aptarta su Europos Komisija (EK).

REKLAMA
0

Jo teigimu, tam reikėtų koreguoti valstybės pagalbos schemą – vadinamąjį „Contract for Difference“ (CfD) mechanizmą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kalbant su EK buvo diskutuota, kad esant dviem nesėkmingiems konkursams EK požiūris galėtų būti lankstesnis. Neatmetu ir tokio scenarijaus“, – Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) posėdyje ketvirtadienį sakė Ž. Vaičiūnas.

REKLAMA
REKLAMA

„Tikslas yra, kad eksplicistiškai tai turėtų būti aprašyta valstybės pagalbos derinimo dokumente“, – pridūrė jis.

REKLAMA

Taip Ž. Vaičiūnas kalbėjo konservatoriui Mindaugui Lingei paklausus, ar diskusijose su EK svarstoma leisti konkursą tęsti su vienu dalyviu.

Ministras pakartojo, kad pernai skelbtas pirmasis konkursas neatitiko valstybės pagalbos taisyklių, todėl buvo būtina keisti sąlygas ir reikalauti dviejų dalyvių.

„Toks scenarijus (konkursas su vienu dalyviu – BNS) tikrai neatmestinas, toks scenarijus yra galimas. Kodėl to nebuvo galima daryti su šiuo konkursu – valstybės pagalba, kuri buvo suderinta 2023 metų spalio 4 dieną, būtent numatė labai aiškiai dviejų dalyvių sąlygą“, – kalbėjo Ž. Vaičiūnas.

REKLAMA
REKLAMA

Ministras praėjusią savaitę sakė, jog dviejų dalyvių sąlyga konkurse dabar privalėjo būti, nes kitu atveju EK pradėtų teisės pažeidimo procedūrą.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba praėjusį penktadienį galutinai patvirtino, jog daugiau nei 3 mlrd. eurų vertės 700 megavatų (MW) vėjo jėgainių parko jūroje konkursas neįvyko. Paraišką konkursui buvo pateikusi tik valstybės valdoma „Ignitis grupė“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

BNS anksčiau rašė, jog pirmą kartą paskelbtame antrojo parko aukcione pernai nesulaukus minimalaus dviejų dalyvių skaičiaus, Seimas buvo supaprastinęs konkurso sąlygas leidžiant dalyvauti tik vienam pretendentui.  

Vėliau šiemet birželį konkurso sąlygos buvo pakoreguotos numatant, kad konkursas įvyks, jei jame dalyvaus bent du dalyviai.

Antrojo parko aukcionas rugsėjo pradžioje buvo laikinai sustabdytas ir vėl atnaujintas spalio 6-7 dienomis.    

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų