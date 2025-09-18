Remigijus Žemaitaitis sako turįs naujus kandidatus į ministrus, tarp jų – partietis

„Mes jau antradienį turėjom, – žurnalistams ketvirtadienį sakė politikas. – Yra ir partijos nariai, ir ne partijos nariai.“
Jis teigė, kad pavardės bus aiškios ketvirtadienį vakare.
BNS rašė, kad prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį atmetė „Nemuno aušros“ į aplinkos ministrus siūlytą Povilą Poderskį ir Mindaugą Jablonskį – į energetikos, nes šie neįtikino, kad tinkamai gins viešąjį interesą.
Valstybės vadovas paprašė naujų kandidatūrų, tuomet R. Žemaitaitis sakė, kad jų neteiks, nes prezidentas neturi teisės neskirti kvalifikuotų valdančiosios daugumos kandidatų, tvirtino, jog koalicijos sutartis nevykdoma ir ji nebegalioja, vėliau svarstė teikti tuos pačius kandidatus į ministrus arba partijos atstovus.
Galiausiai R. Žemaitaitis pareiškė, kad partija iš koalicijos trauktis neketina, o dėl ministrų kandidatūrų žada apsispręsti ketvirtadienį.
Kai susimąstai, kas pastaruoju metu vyksta Lietuvoje - kraujas ima tekėti ne gyslomis, o kažkur tarp audinių.
Per Lietuvą visu greičiu važiuoja institucinio teroro buldozeris.
Papasakojau katinui apie naujosios Vyriausybės ministrų "patirties" trūkumą, apie Prezidento "išsikalinėjimus" - tai katinas juokėsi, kol užmigo.
Pasirodo, prieš skiriant ministru žmogų, reikia kažkokios paslaptingos "patirties", nors niekas nesupranta, kas ji yra ir kam jos išvis reikia.
JAV Prezidentas R. Reiganas, kadaise iš aktoriaus kandidatavęs į gubernatoriaus postą, susilaukęs analogiško priekaišto iš žurnalisto, jam atsakė: "Teisingai. Visiškai neturiu patirties vogti, meluoti ir tinginiauti".
Lietuvos tapinoidai, panašiai, kaip ir prezidentas, kritikuojantys ministrų "patirties" trūkumą, turėtų atsiminti, ką sakė Taleiranas:
---"Asilus kritikuoja kiti asilai.
Tik buvę".
17 val. ·
Manau, skubiai turėtų būti šaukiama valdančiųjų koalicijos taryba. Vieną iš valdančiųjų partijų prilyginti teroristams – tai, mano manymu, jau akivaizdžiai peržengta riba.
Amerikoje teroristais vadinama „Antifa“ – judėjimas, kuris rengė riaušes, degino miestus, niokojo žmonių turtą. Tai smurtas, tai tikri nusikaltimai. Ir štai dabar, mūsų Prezidentūros lūpose, tas pats terminas klijuojamas taikiai, žmonių išrinktai partijai, kuri niekada nieko nedegino, negriovė, nenaikino. Jų „nusikaltimas“ – kitokia nuomonė ir atstovavimas savo rinkėjams.
Tai yra šmeižtas. Tai yra tautos skaldymas sklindantis iš aukščiausios institucijos. Ir tokie žodžiai pavojingi ne mažiau nei atviros grėsmės, nes jie nuodija pasitikėjimą prezidentūra, pasitikėjimą valstybe.
Vis labiau kaupiasi priežastys, galinčios vesti prie apkaltos – ne tik dėl tiesioginių veiksmų, bet ir dėl neveikimo, nesugebėjimo sustabdyti patarėjų skleidžiamo šmeižto.
Kai valdžia pradeda vadinti savus piliečius teroristais, tai nebe klaida. Tai peržengta riba. Tai melas, už kurį turėtų ateiti atsakomybė.
Ir jeigu šiandien tylėsime, rytoj „teroristu“ galės būti pavadintas bet kuris iš mūsų.