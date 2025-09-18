Kalendorius
Rugsėjo 18 d.
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Remigijus Žemaitaitis sako turįs naujus kandidatus į ministrus, tarp jų – partietis

2025-09-18 10:01 / šaltinis: BNS
2025-09-18 10:01

„Aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis sako jau turįs naujus kandidatus į aplinkos ir energetikos ministrus, tačiau jų kol kas neįvardina.

Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)

„Aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis sako jau turįs naujus kandidatus į aplinkos ir energetikos ministrus, tačiau jų kol kas neįvardina.

7

„Mes jau antradienį turėjom, – žurnalistams ketvirtadienį sakė politikas. – Yra ir partijos nariai, ir ne partijos nariai.“

Jis teigė, kad pavardės bus aiškios ketvirtadienį vakare.

BNS rašė, kad prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį atmetė „Nemuno aušros“ į aplinkos ministrus siūlytą Povilą Poderskį ir Mindaugą Jablonskį – į energetikos, nes šie neįtikino, kad tinkamai gins viešąjį interesą.

Valstybės vadovas paprašė naujų kandidatūrų, tuomet R. Žemaitaitis sakė, kad jų neteiks, nes prezidentas neturi teisės neskirti kvalifikuotų valdančiosios daugumos kandidatų, tvirtino, jog koalicijos sutartis nevykdoma ir ji nebegalioja, vėliau svarstė teikti tuos pačius kandidatus į ministrus arba partijos atstovus.

Galiausiai R. Žemaitaitis pareiškė, kad partija iš koalicijos trauktis neketina, o dėl ministrų kandidatūrų žada apsispręsti ketvirtadienį.

Teisme apklausiamas R. Žemaitaitis: neturėjau siekio tyčiotis iš žydų, kalbėjau apie Izraelį (nuotr. Dainiaus Labučio)
Teroristu pavadintas Žemaitaitis gavo kvietimą į Prezidentūrą: reikia išspręsti Energetikos ministerijos klausimą
R. Žemaitaitis ir S. Skvernelis (tv3.lt koliažas)
Skvernelis ironizuoja: „Pasiruošę paskambinti Antiteroristinių operacijų rinktinei „Aras“ (41)
Kęstutis Budrys (nuotr. Dainiaus Labučio)
Budrys dėl Žemaitaičio pasisakymų yra sulaukęs klausimų iš užsienio partnerių: įvairių diskusijų būna (3)
Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres (nuotr. Roberto Riabovo)
Ruginienė: Energetikos bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijų sujungimas problemos neišspręstų (4)

Priešai,- tskp,ls,skv, gn,new kakųkalici
Priešai,- tskp,ls,skv, gn,new kakųkalici
2025-09-18 10:11
"VALSTYBĖ - tai AŠ. Ir nedarykite gėdos valstybei", - sako AŠ.
Kai susimąstai, kas pastaruoju metu vyksta Lietuvoje - kraujas ima tekėti ne gyslomis, o kažkur tarp audinių.
Per Lietuvą visu greičiu važiuoja institucinio teroro buldozeris.
Papasakojau katinui apie naujosios Vyriausybės ministrų "patirties" trūkumą, apie Prezidento "išsikalinėjimus" - tai katinas juokėsi, kol užmigo.
Pasirodo, prieš skiriant ministru žmogų, reikia kažkokios paslaptingos "patirties", nors niekas nesupranta, kas ji yra ir kam jos išvis reikia.
JAV Prezidentas R. Reiganas, kadaise iš aktoriaus kandidatavęs į gubernatoriaus postą, susilaukęs analogiško priekaišto iš žurnalisto, jam atsakė: "Teisingai. Visiškai neturiu patirties vogti, meluoti ir tinginiauti".
Lietuvos tapinoidai, panašiai, kaip ir prezidentas, kritikuojantys ministrų "patirties" trūkumą, turėtų atsiminti, ką sakė Taleiranas:
---"Asilus kritikuoja kiti asilai.
Tik buvę".
Atsakyti
Gn ir jo jansonai
Gn ir jo jansonai
2025-09-18 10:15
Dainius Gaižauskas
17 val. ·
Manau, skubiai turėtų būti šaukiama valdančiųjų koalicijos taryba. Vieną iš valdančiųjų partijų prilyginti teroristams – tai, mano manymu, jau akivaizdžiai peržengta riba.
Atsakyti
2007m. tskp, dar teroristai laisvėje
2007m. tskp, dar teroristai laisvėje
2025-09-18 10:25
Kai Prezidentūros patarėjas Jansonas ištarė žodį „teroristai“, jis ne tik puolė partiją. Jis puolė šimtus tūkstančių piliečių, kurie ją rinkosi sąžiningai, tikėdami demokratija. Tai nebe politinė retorika – tai žodis, kuris užteršia visą viešąją erdvę.
Amerikoje teroristais vadinama „Antifa“ – judėjimas, kuris rengė riaušes, degino miestus, niokojo žmonių turtą. Tai smurtas, tai tikri nusikaltimai. Ir štai dabar, mūsų Prezidentūros lūpose, tas pats terminas klijuojamas taikiai, žmonių išrinktai partijai, kuri niekada nieko nedegino, negriovė, nenaikino. Jų „nusikaltimas“ – kitokia nuomonė ir atstovavimas savo rinkėjams.
Tai yra šmeižtas. Tai yra tautos skaldymas sklindantis iš aukščiausios institucijos. Ir tokie žodžiai pavojingi ne mažiau nei atviros grėsmės, nes jie nuodija pasitikėjimą prezidentūra, pasitikėjimą valstybe.
Vis labiau kaupiasi priežastys, galinčios vesti prie apkaltos – ne tik dėl tiesioginių veiksmų, bet ir dėl neveikimo, nesugebėjimo sustabdyti patarėjų skleidžiamo šmeižto.
Kai valdžia pradeda vadinti savus piliečius teroristais, tai nebe klaida. Tai peržengta riba. Tai melas, už kurį turėtų ateiti atsakomybė.
Ir jeigu šiandien tylėsime, rytoj „teroristu“ galės būti pavadintas bet kuris iš mūsų.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
