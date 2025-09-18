Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vaida Aleknavičienė sako, kad valdantieji nesikiš į LRT turinį, tai patikslins priemonių plane

2025-09-18 11:31 / šaltinis: BNS
2025-09-18 11:31

Paskirtoji kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė tikina, kad valdančioji dauguma neketina kištis į visuomeninio transliuotojo LRT turinį, ketina tai aiškiau įvardinti priemonių plane.

LRT (nuotr. Elta)

Paskirtoji kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė tikina, kad valdančioji dauguma neketina kištis į visuomeninio transliuotojo LRT turinį, ketina tai aiškiau įvardinti priemonių plane.

0

„O dabar kas kišasi į turinį? Ten parašyta, kad mes kišimės? Ne, tikrai ne, net neįsivaizduoju, kaip tai galima padaryti“, – ketvirtadienį susitikime su Seimo konservatorių frakcija sakė V. Aleknavičienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Būtinai atkreipsime dėmesį priemonių plane, kad tai skambėtų kitais žodžiais“, – tikino ji.

Kaip rašė BNS, socialdemokratų, „aušriečių“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų pasirašytoje koalicinėje sutartyje nurodytas siekis užtikrinti „žodžio laisvę ir nuomonių pliuralizmą visuomeninio transliuotojo veikloje“.

Valdantieji taip pat ketina stiprinti „visuomeninį transliuotoją, siekdami užtikrinti nešališką nuomonių įvairovę ir visuomenės švietimą skirtingose srityse atitinkantį kokybišką turinį“.

Antradienį 230 LRT darbuotojų kreipėsi į valdančiąją koaliciją ragindami atsisakyti Vyriausybės programos projekto ir koalicinės sutarties nuostatų dėl visuomeninio transliuotojo.

Darbuotojai taip pat kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą, ragindami jį „pasinaudoti savo moraliniu autoritetu ir pakviesti valdančiuosius atsisakyti šių punktų“.

V. Aleknavičienė teigė į koalicinę sutartį įtrauktame sakinyje neįžvelgianti nieko blogo, neketinanti nurodinėti, kaip kas turėtų dirbti.

„Aš tame prašytame sakinyje, kad užtikrinsime žodžio laisvę, nieko blogo nematau. Negi mes turėjome parašyti, kad neužtikrinsime? Užtikrinsime, gal veiksmažodis ne tas parinktas“, – sakė paskirtoji ministrė.

„Tikrai nesu už draudimus kažkokius ar nurodymus, kaip kas turėtų dirbti. Tiesiog visi turime dirbti mūsų valstybės labui ir kaip ir vakar minėjau, tas siekis tiesiog yra, kad kuo daugiau tos informacijos pasklistų žmonėms teisingos“, – kalbėjo ji.

BNS skelbė, kad praėjusią savaitę Europos transliuotojų sąjunga (EBU) paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei bei Seimo valdantiesiems išreiškė susirūpinimą dėl visuomeninio transliuotojo LRT nepriklausomumo ir paragino dar kartą įsipareigoti jį saugoti.

