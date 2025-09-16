Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

230 LRT darbuotojų ragina atsisakyti Vyriausybės programos nuostatų dėl visuomeninio transliuotojo

2025-09-16 17:32 / šaltinis: BNS
2025-09-16 17:32

230 LRT darbuotojų kreipėsi į valdančiąją koaliciją ragindami atsisakyti Vyriausybės programos projekto ir koalicinės sutarties nuostatų dėl visuomeninio transliuotojo, antradienį pranešė LRT.

LRT (nuotr. Elta)

17

Darbuotojai taip pat kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą, ragindami jį „pasinaudoti savo moraliniu autoritetu ir pakviesti valdančiuosius atsisakyti šių punktų“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip rašė BNS, socialdemokratų, „aušriečių“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų pasirašytoje koalicinėje sutartyje nurodytas siekis užtikrinti „žodžio laisvę ir nuomonių pliuralizmą visuomeninio transliuotojo veikloje“.

Valdantieji taip pat ketina stiprinti „visuomeninį transliuotoją, siekdami užtikrinti nešališką nuomonių įvairovę ir visuomenės švietimą skirtingose srityse atitinkantį kokybišką turinį“.

Pasak LRT darbuotojų, šios nuostatos yra precedento neturintis atvejis ir gali daryti poveikį redakcinei nepriklausomybei. 

„Tokio pobūdžio politikų įsipareigojimai, ypač atsižvelgiant į kontekstą, iš esmės signalizuoja tiesioginį valdančiosios daugumos siekį reguliuoti nacionalinio transliuotojo veiklą bei daryti poveikį jo redakcinei nepriklausomybei“, – rašoma kreipimesi.

LRT darbuotojai teigia, kad vieši koalicijos politikų pareiškimai, kuriuose visuomeninis transliuotojas kaltinamas šališkumu kelia susirūpinimą.

Anot jų, tokios nuostatos gali būti naudojamos kaip pateisinimas kištis į redakcinius sprendimus ir riboti žurnalistų laisvę.

BNS skelbė, kad praėjusią savaitę Europos transliuotojų sąjunga (EBU) paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei bei Seimo valdantiesiems išreiškė susirūpinimą dėl visuomeninio transliuotojo LRT nepriklausomumo ir paragino dar kartą įsipareigoti jį saugoti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Ale
Ale
2025-09-16 18:24
Kokia redakcinė nepriklausomybė, jeigu tai daroma pagal kažkieno užsakymą???!! Turi būti pliuralizmas, o ne vienos partijos TV
Atsakyti
...
...
2025-09-16 18:45
L R T - Landsbergio Radijas ir Televizija
Atsakyti
Skaitytojas
Skaitytojas
2025-09-16 18:56
Šita propogandinė šaraga mums kainuoja 100 milijonų eurų. T.y. visi Lietuvos piliečiai nuo kūdikių iki senjorų kasmet už propogandą moka po 40 eurų. Už 100 milijonų mes kasmet galime statyti po 20 naujų daugiabučių, dar galime pagaliau sutvarkyti visą kelią Vilnius - Kaunas. Bet ne, mes už 100 milijonų nusprendėme padaryti laimingu valdovą, ir jo elerte dirbančius klupčiukus su mikrofonais
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (17)
