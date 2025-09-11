Europos transliuotojų sąjunga kreipėsi į Lietuvos lyderius: ragina užtikrinti LRT nepriklausomumą

„Tikime, jog nacionaliniai transliuotojai, tokie kaip LRT, atlieka svarbų vaidmenį demokratijos palaikymo procese ir užtikrina gyventojų galimybę gauti patikimą, objektyvią ir įvairiapusę informaciją“, – rašoma kreipimesi.
„Noriu išreikšti susirūpinimą dėl pastarojo meto diskusijų apie LRT nepriklausomumą. Tai, kartu su kitais politiniais pareiškimais bei koalicinėje sutartyje apibrėžtais punktais, parodo būtinybę toliau saugoti visuomeninės žiniasklaidos institucijų, tokių kaip LRT, redakcinę nepriklausomybę“, – kreipimesi cituojamas Europos transliuotojų sąjungos generalinis direktorius Noelis Curranas.
Pasak jo, politinis neutralumas geriausiai užtikrinimas per transliuotojo savireguliacinius procesus. Tuo metu politiniai procesai, susiję su šiuo siekiu, pasak N. Currano, tik padidina neutralumo nebuvimo riziką.
„Politinis neutralumas geriausiai užtikrinamas per profesionalias savireguliacines transliuotojų priemones. To neįmanoma patikimai išmatuoti per politinius procesus, nes tokie veiksmai gali būti prilyginti pernelyg dideliam kišimuisi į redakcinį darbą“, – akcentuoja jis.
Kaip skelbta anksčiau, rugpjūčio pabaigoje socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime pasirašė koalicinę sutartyje, kurioje numatyta, kad valdantieji užtikrins „žodžio laisvę ir nuomonių pliuralizmą visuomeninio transliuotojo veikloje“.
Trečiadienį Seimui pateiktoje I. Ruginienės Vyriausybės programoje taip pat numatyta: „stiprinsime visuomeninį transliuotoją, siekdami užtikrinti nešališką nuomonių įvairovę ir visuomenės švietimą skirtingose srityse atitinkantį kokybišką turinį“.
LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė kritikavo nuostatą valdančiosios koalicijos sutartyje. Pasak jos, tai nerimą keliantis beprecedentis atvejis. Visuomeninio transliuotojo vadovės teigimu, jeigu valdantieji neturi užmojų kištis į žurnalistų veiklą ir riboti LRT nepriklausomumą, tokie tikslai koalicinėje sutartyje neturėjo atsirasti.
