Krepšinio mėgėjai nusivylė LRT: kodėl svarbiausių 3x3 rungtynių nerodė per TV?

Visuomeninis transliuotojas turėtų rodyti svarbiausius renginius, o taip pat svarbias lietuviams sporto varžybas. Tačiau realiai to nedaro.
Į naujienų portalą tv3.lt kreipėsi skaitytojas Justas, kurį papiktino LRT vykdoma sporto varžybų transliacijų politika.
„Trijulių krepšinis gal nėra tiek svarbus ar populiarus, kaip nacionalinės vyrų komandos pasirodymai. Tačiau juk praėjusioje olimpiadoje jie vieni iš nedaugelio mūsų sportininkų laimėjo medalius.
O dabar – pusfinalis ir finalas Europos čempionate, o LRT jų nerodo per televiziją. Net grupės varžybas rodė. Suprantu, kad galima pažiūrėti portale, bet, jeigu žmonės lankosi kur atokiau, prie ežero, ir normalaus interneto ryšio nėra? Kažkoks absurdas“, – neslėpė apmaudo Justas.
LRT atstovė Karolina Bieliauskaitė tikino, kad „visos Lietuvos 3x3 krepšinio rinktinės rungtynės buvo transliuojamos LRT platformose“.
Tiesa, jeigu grupės rungtynes ir ketvirtfinalį rodė ir per TV kanalą „Plius“, ir naujienų portale, tai pusfinalis ir finalas buvo transliuojami tik naujienų portale.
„Tuo pat metu per televizijos kanalus buvo pateikiama aiški grafika su nuoroda į tiesioginę transliaciją portale, kad žiūrovai galėtų lengvai rasti rungtynes internete“, – komentavo K. Bieliauskaitė.
Ji neatsakė, kodėl visuomeninis transliuotojas nusprendė per TV nerodyti svarbiausių krepšininkų kovų pusfinalyje ir finale, kurį mūsiškiai laimėjo pieš latvius ir iškovojo aukso medalius.
