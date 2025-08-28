Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Garbačiauskaitė-Budrienė: ne politikai turi užtikrinti žodžio laisvę ir nuomonių įvairovę LRT

2025-08-28 13:45 / šaltinis: ELTA
2025-08-28 13:45

Pirmadienį naujos valdančiosios daugumos pasirašytoje koalicinėje sutartyje politikams įsipareigojus užtikrinti „žodžio laisvę ir nuomonių pliuralizmą visuomeninio transliuotojo veikloje“, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė sako – tai nerimą keliantis beprecedentis atvejis. Pasak jos, jeigu valdantieji neturi užmojų kištis į žurnalistų veiklą ir riboti transliuotojo nepriklausomumą, tokia nuostata koalicinėje sutartyje neturėjo atsirasti.

LRT (nuotr. Roberto Riabovo)

Pirmadienį naujos valdančiosios daugumos pasirašytoje koalicinėje sutartyje politikams įsipareigojus užtikrinti „žodžio laisvę ir nuomonių pliuralizmą visuomeninio transliuotojo veikloje", Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė sako – tai nerimą keliantis beprecedentis atvejis. Pasak jos, jeigu valdantieji neturi užmojų kištis į žurnalistų veiklą ir riboti transliuotojo nepriklausomumą, tokia nuostata koalicinėje sutartyje neturėjo atsirasti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„LRT klausimas atskiru punktu koalicinėje sutartyje yra beprecedentis atvejis. Žodžio laisvė ir nuomonių įvairovė yra pamatiniai visuomeninio transliuotojo veiklos principai, įtvirtinti LRT įstatyme, LRT redakcinėje politikoje, etikos kodekse ir kituose veiklą reguliuojančiuose dokumentuose, apie tai yra ne kartą pasisakęs Konstitucinis Teismas. Todėl atskirai politinių jėgų koalicinėje sutartyje išskirtas punktas kelia nerimą, kad bus ketinama varžyti redakcinį savarankiškumą“, – komentare Eltai teigė LRT generalinė direktorė.

Pasak jos, pastaruoju metu įvairiose Europos valstybėse matomi politikų bandymai tariamai užtikrinti žodžio laisvę virsta spaudimu redakcijoms.

Europoje pastaraisiais metais ne kartą matėme, kuo baigiasi politikų bandymai tariamai užtikrinti žodžio laisvę – tai virto spaudimu, kišimusi į žurnalistų veiklą ir nepriklausomumo ribojimu“, – dėstė M. Garbačiauskaitė-Budrienė.

„Jei valdančioji dauguma neturi tokio užmojo, toks punktas koalicijos sutartyje neturėjo atsirasti, nes ne politikai turi užtikrinti žodžio laisvę ir nuomonių įvairovę LRT“, – apibendrino ji.

Kaip skelbta, pirmadienį socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime pasirašė koalicinę sutartyje, kurioje numatyta, kad valdantieji užtikrins „žodžio laisvę ir nuomonių pliuralizmą visuomeninio transliuotojo veikloje“.

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė „Žinių radijui“ tvirtino, kad nereikėtų baimintis, jog valdžia ims kištis į LRT turinį. Vis tik, politikė pažymėjo, kad visuomeninis transliuotojas turėtų veikti ne kaip komercinio pobūdžio kanalas ir skleisti daugiau visuomenei aktualių, socialinių žinučių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

tikrai
tikrai
2025-08-28 14:13
Nacionalinis transliotojas skleidžia duag šlamšto, o programos tikrai yra prastos kokybės.
Onute
Onute
2025-08-28 14:14
teisingai, tai ne privatus garbaciauskaites kanalas, kad ji sprestu ka rodyti, tai visuomeninis transliuotojas ir turi atspindeti visa politini Lietuvos spektra, o ponia garbaciauskaite, jei nori laisves rodyti ka ji nori, tegul isiteigia savo kanala ir sekmes jai
