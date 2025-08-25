Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Paskelbtas LRT Vidaus audito tarnybos vadovo konkursas

2025-08-25 13:54 / šaltinis: ELTA
2025-08-25 13:54

Praėjusią savaitę posėdžiavusi nacionalinio transliuotojo taryba nusprendė skelbti viešąjį konkursą LRT Vidaus audito tarnybos vadovo pareigoms eiti.

LRT (nuotr. Elta)

Praėjusią savaitę posėdžiavusi nacionalinio transliuotojo taryba nusprendė skelbti viešąjį konkursą LRT Vidaus audito tarnybos vadovo pareigoms eiti.

1

Kaip pranešė LRT, naujojo tarnybos vadovo atranka paskelbta pirmadienį, pretendentų dokumentų laukiama iki spalio 1 dienos.

LRT Vidaus audito tarnybos vadovą į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia taryba. 

Iki tol, kol bus paskirtas naujas Vidaus audito tarnybos vadovas, šias pareigas tebeeina LRT Vidaus audito tarnybos auditorė Vaida Novikova.

TAIP PAT SKAITYKITE:

ELTA primena, kad nuo praėjusių metų liepos pradžios LRT Vidaus audito tarnybos vadovės pareigas ėjusi L. Savičienė apie pasitraukimą visuomeninio transliuotojo tarybai pranešė birželio viduryje. Nors kol kas nedetalizuojama apie šio auditorės sprendimo priežastis, anksčiau Eltai ji yra teigusi, kad atlikti plačias diskusijas viešojoje erdvėje sukėlusio LRT politinio neutralumo audito tarybai ji nerekomendavo.

Ne kartą skelbta, kad abejonių dėl šio visuomeninio transliuotojo audito LRT darbuotojams kelia ir išsiskiriantys patikrinimą iki šiol vykdžiusios auditorės bei kovą naujuoju LRT tarybos pirmininku tapusio M. Jurkyno pasakojimai.

Tai, kad LRT taryba pradėjo auditą, kuriuo siekiama patikrinti, kaip visuomeninis transliuotojas laikosi politinio neutralumo principų turinio kūrime ir valdyme, paaiškėjo šių metų vasarį. 

Dėl pastarojo patikrinimo kritišką poziciją išsakė įvairios žurnalistų asociacijos, taip pat ir LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė. Anot jos, šis patikrinimas yra perteklinis ir gali vesti prie žurnalistų savicenzūros. Savo ruožtu M. Jurkynas tvirtino, kad šis patikrinimas vertins viso LRT, o ne pavienių žurnalistų veikimą.

