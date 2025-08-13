Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

LRT ruošiasi naujos būstinės statybai

2025-08-13 07:54 / šaltinis: BNS
2025-08-13 07:54

Lietuvos radijas ir televizija (LRT) pradeda ruoštis naujos būstinės statybai sostinės S. Konarskio gatvėje. Preliminari projekto vertė – apie 80 mln. eurų. 

LRT (nuotr. Roberto Riabovo)

Lietuvos radijas ir televizija (LRT) pradeda ruoštis naujos būstinės statybai sostinės S. Konarskio gatvėje. Preliminari projekto vertė – apie 80 mln. eurų. 

1

LRT centriniame viešųjų pirkimų portale šią savaitę paskelbė apie pradedamas konsultacijas su rinka – ji nori informuoti potencialius rangovus apie būsimą konkursą, parengti jo dokumentus, kad būtų užtikrinta konkurencija, įvertinti realias rangovų galimybes atlikti darbus. 

Bendrovės paviešintuose projektiniuose pasiūlymuose nurodoma, kad naujos būstinės projektą ketinama vystyti trimis etapais: pirmiausia numatoma nugriauti dalį televizijos studijų pastato bei statyti keturių aukštų naują būstinę, vėliau – griauti devynių aukštų administracinį pastatą, jo vietoje pastatyti likusius būstinės korpusus, įrengti požeminę bei antžeminę automobilių aikšteles, slėptuvę. 

Trečiuoju etapu planuojama rekonstruoti senąjį, saugomą LRT pastatą – jame numatoma įrengti medijų raštingumo centrą. Be to, ketinama sutvarkyti Alvydo Kanapinsko žūties vietą.

Nauji statiniai su požemine dalimi užims 32,6 tūkst. kv. metrų ploto, o rekonstruojami – 5,4 tūkst. kv. metrų. 

Anksčiau BNS rašė, kad naują LRT būstinę už 1,04 mln. eurų (su PVM) projektavo Lietuvos ir Suomijos įmonė „Architektūros linija“, kurios projektas „6 kiemai“ laimėjo tiek architektūrinės idėjos, tiek projektavimo konkursus. 

Šių metų vasarį LRT pranešė, kad naujos būstinės statybų kaina sieks apie 84 mln. eurų, tuo metu pernai rugsėjį skelbta vertė siekė iki 60 mln. eurų (su PVM).

Vasarį skelbta, kad pirmasis statybų etapas prasidėtų ne anksčiau nei 2027 metais.

2021 metais planuota, kad projektas bus baigtas iki 2025-ųjų pabaigos, jam ketinama imti ilgalaikę paskolą.

