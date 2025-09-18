Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentas: ekonomikos augimas leidžia sparčiau didinti senatvės pensijas

2025-09-18 12:49 / šaltinis: BNS
2025-09-18 12:49

Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad ekonomikos augimas leidžia sparčiau didinti senatvės pensijas ir tuo pačiu pasirūpinti „Sodros“ atsargomis ateičiai. 

Gitanas Nausėda (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

2

„Puikiai suvokiame, kad turime laikytis finansinio stabilumo principų ir tikrai aš ne už tai, kad visas perviršis būtų pravalgomas. Ateis galbūt sunkesni laikai ir turime kaupti būtinąjį „Sodros“ rezervą, tačiau šiandien ekonomikos augimas toks, kad leidžia mums įgyvendinti, viena vertus, spartesnį pensijų indeksavimą, kita vertus, pasirūpinti ir atsargomis ateičiai“, – aukštųjų technologijų grupės „Teltonika“ gamyklų atidarymo metu ketvirtadienį Liepkalnyje žurnalistams sakė G. Nausėda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ketvirtadienį Seimui teikiamas svarstyti prezidento siūlymas 20–75 proc. „Sodros“ biudžeto perviršio skirti papildomam pensijų indeksavimui. 

„Mes atsakingai rengiame šitą pasiūlymą, viena vertus, puikai suvokiame, kad Lietuvoje pensijos vis dar lieka vienos iš mažiausių Europoje ir esame skolingi mūsų senjorams per tuos ilgus metus, kai ne tik nedidindavome pensijų, bet net buvo laikų kai buvo antikonstituciškai mėginama jas karpyti“, – sakė G. Nausėda.

„Šitą skolą žmonėms, kurie atidavė visą savo gyvenimą darbui ir darbui ne tik savo šeimai, ir šaliai, tai šitą skolą med privalome grąžinti, štai kodėl pasiūlėme „Sodros“ perviršio bent 20 proc., nustatyti tokias grindis, skirti papildomam indeksavimui“, – pridūrė jis.

Dabar visas „Sodros“ rezervas skirtas pasiruošimui krizinėms situacijoms. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, dabar jis siekia apie 3,644 mlrd. eurų, o kitų metų kovą turėtų išaugti iki 4,396 mlrd. eurų. 

Ministerijos skaičiavimais, dėl konservatyvių ekonomikos augimo prognozių šiemet papildomai į rezervą gali būti gauta 200–300 mln. eurų daugiau negu suplanuota, o ši viršplaninė dalis galėtų būti panaudota papildomam pensijų didinimui.

Iki šiol pensijos kasmet indeksuojamos 10-12 proc. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

