  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentas sako dar nežinantis naujųjų „aušriečių“ kandidatų į ministrus pavardžių

2025-09-18 12:44 / šaltinis: BNS
2025-09-18 12:44

Prezidentas Gitanas Nausėda sako dar nežinantis, kokius kandidatus „Nemuno aušra“ į aplinkos ir energetikos ministrus deleguos.

Prezidentas susitiko su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)

Prezidentas Gitanas Nausėda sako dar nežinantis, kokius kandidatus „Nemuno aušra“ į aplinkos ir energetikos ministrus deleguos.

5

Taip šalies vadovas kalbėjo prieš ketvirtadienį planuojamą susitikimą su valdančiųjų partijų atstovais.

„Aš esu atviras ir prezidentūros durys yra atviros pokalbiams apie galimus sprendimus. Nesu tikras, ar šiandien bus kalbama apie konkrečias pavardes. Man pirmiausia būtų svarbu sužinoti, kokia nuotaika, kokia temperatūra yra šitoje valdančiojoje koalicijoje ir ar apskritai ji turi potencialo ieškoti sprendimų ir dirbti toliau“, – žurnalistams ketvirtadienį Vilniuje sakė G. Nausėda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Apie pavardes aš nieko negirdėjau. Pavardes turi pateikti ta partija, kuri deleguoja kandidatus į ministrus“, – pridūrė jis.

Pastaruoju metu stringa minėtų dviejų ministrų paskyrimas stringa. Juos į šias pareigas turi deleguoti „Nemuno aušra“. Du kandidatus – Povilą Poderskį ir Mindaugą Jablosnkį – šalies vadovas atsisakė skirti į pareigas, nes nebuvo tikras dėl jų prioriteto viešajam interesui.

„Aušriečiai“ naujuosius kandidatus žada paviešinti dar prieš susitikimą Prezidentūroje.

„Šio proceso vilkinimas priklauso ne nuo mūsų. O kalbant apskritai, na, turbūt ne procesas yra svarbus ir ne jo ilgis yra svarbus, o rezultatas. Ar tikrai turėsime darbingą Vyriausybę, kuria galės pasitikėti prezidentas, bet dar svarbiau, galės pasitikėti visa Lietuva“, – teigė G. Nausėda.

Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad vienas iš kandidatų į ministrus bus partietis, tačiau pavardžių nenurodo.

G. Nausėda yra sakęs „Nemuno aušros“ narių ministrais neskirsiantis, nes šios partijos lyderis teisiamas dėl neapykantos kurstymo prieš žydus ir Holokausto neigimo, o dėl partijos finansavimo pradėtas atskiras ikiteisminis tyrimas. 

Visgi šią savaitę šalies vadovas pareiškė, kad jeigu partiečiai būtų pateikti, jis su tokiais kandidatais į ministrų kabinetą susitiktų.

Socialdemokratai tikisi, kad rugsėjo 23 dieną Seimas patvirtins Vyriausybės programą, naujieji ministrai su premjere prisieks ir galės pradės dirbti.

