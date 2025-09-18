Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Jansonas: koalicijos partneriai išreiškė norą dirbti, kas dabartiniame klimate yra svarbu

2025-09-18 17:30 / šaltinis: BNS
2025-09-18 17:30

Prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas teigia, kad socialdemokratai, „aušriečiai“ ir „valstiečiai“ išreiškė norą toliau dirbti koalicijoje, o toks nusiteikimas yra svarbus dabartinėje situacijoje.

F. Jansonas(nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas teigia, kad socialdemokratai, „aušriečiai“ ir „valstiečiai“ išreiškė norą toliau dirbti koalicijoje, o toks nusiteikimas yra svarbus dabartinėje situacijoje.

Taip jis kalbėjo ketvirtadienį prezidentui susitikus su valdančiosios koalicijos lyderiais ir paskirtąja premjere Inga Ruginienė.

„Koalicijos partneriai išreiškė norą ir pasirengimą dirbti kartu, kas dabartinėje klimato zonoje jau yra svarbu“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė F. Jansonas.

Anot jo, susitikime valdantieji sutarė, kad „veiksni, abejonių nekelianti Vyriausybė“ yra koalicijos prioritetas.

„Akivaizdu, kad susiduriama su problemomis atrenkant kandidatus vadovauti Aplinkos ir Energetikos ministerijoms. (...) Manau, kad, prezidento vertinimu, situacija yra tokia, kad reikia dar padirbėti, kad būtų geriausias rezultatas“, – kalbėjo šalies vadovo patarėjas.

F. Jansonas sakė, kad Vyriausybė nėra krizėje, nes dvidešimtasis ministrų kabinetas tiesiog dar nėra suformuotas.

„Vyriausybės kol kas nėra, programa dar Seime netvirtinama. Tai šiuo atveju vyksta kūrybos procesas, kartais jis būna greitesnis, kartais lėtesnis, kartais su daugiau iššūkių, kartais su mažiau“, – teigė prezidento patarėjas.

„Šiuo atveju visi matome, kad yra sudėtingesnis variantas, bet kalbėti dabar apie krizę to daikto, kurio nėra, turbūt nebūtų labai prasminga“, – pridūrė jis.

Kaip rašė BNS, valdančiosios koalicijos lyderiai ir I. Ruginienė susitikimo su prezidentu paprašė kilus nesklandumams dėl dviejų ministrų paskyrimo.

Po susitikimo „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako pateikęs kandidatus į aplinkos ir energetikos ministrus, tačiau jų pavardžių neatskleidžia.

Prezidentas pirmadienį atmetė „Nemuno aušros“ į aplinkos ministrus siūlytą Povilą Poderskį ir Mindaugą Jablonskį – į energetikos, nes šie neįtikino, kad tinkamai gins  viešąjį interesą.

Valstybės vadovas paprašė naujų kandidatūrų, tuomet R. Žemaitaitis sakė, kad jų neteiks, nes prezidentas neturi teisės neskirti kvalifikuotų valdančiosios daugumos kandidatų, tvirtino, jog koalicijos sutartis nevykdoma ir ji nebegalioja, vėliau svarstė teikti tuos pačius kandidatus į ministrus arba partijos atstovus.

G. Nausėda yra sakęs „Nemuno aušros“ narių ministrais neskirsiantis, nes šios partijos lyderis teisiamas dėl neapykantos kurstymo prieš žydus ir Holokausto neigimo, o dėl partijos finansavimo pradėtas atskiras ikiteisminis tyrimas. 

Šiuo metu ministrais paskirti 12 iš 14 kabineto narių.

Rugpjūtį Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos pasirašė susitarimą dėl valdančiosios koalicijos sudarymo.

Prezidentas susitiko su Inga Ruginiene ir valdančiosios koalicijos partijų vadovais
Po pokalbio Prezidentūroje koalicijos partneriai peržiūri ministerijų pasidalijimą
Aurelijus Veryga
Verygai nepasirodė, kad koalicija yra ant iširimo ribos: „Ji tebėra formavimo procese"
Prezidentas susitiko su Inga Ruginiene ir valdančiosios koalicijos partijų vadovais
Žemaitaitis Nausėdai pateikė kandidatų į ministrus pavardes, o Sinkevičius pripažino: „Per mažai pažįstu" (70)
Inga Ruginienė
Koalicinių partijų lyderiai ir Ruginienė atvyko į Prezidentūrą (16)

