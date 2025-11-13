EIM paskirstė papildomus 2,4 mln. eurų savivaldybių infrastruktūros plėtrai

Kaip ketvirtadienį pranešė ministerija, finansavimas skirtas savivaldybėms, kurios plėtoja inžinerinę infrastruktūrą investicinėse teritorijose, pramonės parkuose ir laisvosiose ekonominėse zonose (LEZ).
„Skirdami šį finansavimą siekiame, kad visos Lietuvos savivaldybės turėtų geresnes sąlygas investicijoms ir ekonominei plėtrai. Tai leis sustiprinti šalies konkurencingumą ir regionų gyvybingumą“, – pranešime cituojamas ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Skelbiama, kad papildomo kvietimo metu finansavimas skirtas septyniems projektams, kuriuos įgyvendins Kauno rajono, Klaipėdos miesto ir rajono, Panevėžio miesto, Ukmergės ir Alytaus rajonų savivaldybės. Projektai apima kelių, gatvių, inžinerinių tinklų ir kitų investicijoms reikalingų objektų atnaujinimą bei plėtrą.
Ministerija nurodo, kad iš viso per šiuos metus savivaldybių infrastruktūros plėtros projektams buvo paskirstyta 17,9 mln. eurų.
Visi finansuojami projektai įgyvendinami nuo 2025 m. sausio 1 d. iki gruodžio 1 d. Priemonę administruoja Inovacijų agentūra.
