Niujorke Macronas papuolė į nemalonią situaciją: griebėsi telefono ir skambino Trumpui

Policijai uždarius kelius JAV prezidento Donaldo Trumpo kortežui, E. Macronas ir jo automobilių kolona buvo taip pat sustabdyti.
Internete plintančiame vaizdo įraše užfiksuota, kad E. Macronas nepasimetė – Prancūzijos prezidentas išlipo iš automobilio ir ėjo aiškintis situacijos.
Skambino Trumpui
Policijai jo visgi nepraleidus, Prancūzijos lyderis griebėsi telefono ir skambino D. Trumpui bei juokais paprašė „atlaisvinti kelią“.
„Žinai ką, dabar laukiu gatvėje, nes viskas užblokuota dėl tavęs“, – JAV prezidentui sakė E. Macronas
Macro vs Trump Funny Fight 😂🚨— Mayank (@mayankcdp) September 23, 2025
Macron was stopped by the New York Police, because of Donald Trump.
Macron called Trump and said -
"I'm waiting outside right now because everything is blocked for you (motorcade)"
He had to walk to the French Embassy, for 80th UNGA.
Video 📷 pic.twitter.com/UHFR7ivsCg
Trumpas vyksta į Niujorką
Antradienį Donaldas Trumpas vyksta į aukščiausio lygio susitikimą Jungtinėse Tautose, kur JAV prezidentas, manoma, išdėstys niūrų požiūrį į šios pasaulinės organizacijos ateitį.
D. Trumpas kreipsis į Jungtines Tautas pirmą kartą nuo tada, kai grįžo į pareigas ir nedelsdamas ėmėsi mažinti JAV vaidmenį tarptautinėse organizacijose.
Niujorke gimęs D. Trumpas per savaitę truksiantį viršūnių susitikimą mieste praleis vos dieną.
Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt sakė, kad D. Trumpas kalbės apie „Amerikos stiprybės atnaujinimą visame pasaulyje“.
„Prezidentas taip pat užsimins apie tai, kaip globalistinės institucijos griauna pasaulio tvarką, ir išdėstys savo tiesmuką ir konstruktyvią pasaulio viziją“, – sakė ji žurnalistams Vašingtone.
Per antrąją kadenciją D. Trumpas agresyviau įgyvendina savo nacionalistinę „Amerika pirmiausia“ viziją ir mažina bendradarbiavimą su pasauliu. Jis ėmėsi veiksmų, kad Jungtinės Amerikos Valstijos pasitrauktų iš Pasaulio sveikatos organizacijos ir JT klimato kaitos institucijos, smarkiai apribojo JAV paramą vystymuisi ir įvedė sankcijas užsienio teisėjams dėl sprendimų, kuriuos laiko pažeidžiančiais suverenitetą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!