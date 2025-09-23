Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Niujorke Macronas papuolė į nemalonią situaciją: griebėsi telefono ir skambino Trumpui

2025-09-23 13:39
2025-09-23 13:39

Į Jungtinių Tautų (JT) Asamblėją atvykęs Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas Niujorke papuolė į kuriozinę situaciją.

Emmanuelis Macronas (nuotr. stop kadras)

Į Jungtinių Tautų (JT) Asamblėją atvykęs Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas Niujorke papuolė į kuriozinę situaciją.

Policijai uždarius kelius JAV prezidento Donaldo Trumpo kortežui, E. Macronas ir jo automobilių kolona buvo taip pat sustabdyti.

Internete plintančiame vaizdo įraše užfiksuota, kad E. Macronas nepasimetė – Prancūzijos prezidentas išlipo iš automobilio ir ėjo aiškintis situacijos.

Skambino Trumpui

Policijai jo visgi nepraleidus, Prancūzijos lyderis griebėsi telefono ir skambino D. Trumpui bei juokais paprašė „atlaisvinti kelią“.

„Žinai ką, dabar laukiu gatvėje, nes viskas užblokuota dėl tavęs“, – JAV prezidentui sakė E. Macronas

Trumpas vyksta į Niujorką

Antradienį Donaldas Trumpas vyksta į aukščiausio lygio susitikimą Jungtinėse Tautose, kur JAV prezidentas, manoma, išdėstys niūrų požiūrį į šios pasaulinės organizacijos ateitį. 

D. Trumpas kreipsis į Jungtines Tautas pirmą kartą nuo tada, kai grįžo į pareigas ir nedelsdamas ėmėsi mažinti JAV vaidmenį tarptautinėse organizacijose. 

Niujorke gimęs D. Trumpas per savaitę truksiantį viršūnių susitikimą mieste praleis vos dieną. 

Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt sakė, kad D. Trumpas kalbės apie „Amerikos stiprybės atnaujinimą visame pasaulyje“. 

„Prezidentas taip pat užsimins apie tai, kaip globalistinės institucijos griauna pasaulio tvarką, ir išdėstys savo tiesmuką ir konstruktyvią pasaulio viziją“, – sakė ji žurnalistams Vašingtone. 

Per antrąją kadenciją D. Trumpas agresyviau įgyvendina savo nacionalistinę „Amerika pirmiausia“ viziją ir mažina bendradarbiavimą su pasauliu. Jis ėmėsi veiksmų, kad Jungtinės Amerikos Valstijos pasitrauktų iš Pasaulio sveikatos organizacijos ir JT klimato kaitos institucijos, smarkiai apribojo JAV paramą vystymuisi ir įvedė sankcijas užsienio teisėjams dėl sprendimų, kuriuos laiko pažeidžiančiais suverenitetą. 

TOLIAU SKAITYKITE
